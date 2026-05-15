ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ БАДРЫ ГУНБА ДЛЯ СМИ АБХАЗИИ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. За два часа глава государства ответил более чем на 20 вопросов, охватывающих ключевые направления жизни страны. Речь шла о приоритетах внутренней и внешней политики, принимаемых кадровых решениях, развитии экономического сектора и текущей ситуации в энергетике. Также обсуждались актуальные вопросы здравоохранения и реализация молодежной политики.

Бадра Гунба поблагодарил журналистов за профессиональный диалог и отметил, что подобные встречи в открытом формате должны стать традиционными.

Глава государства подвел главные итоги работы за прошедший год и озвучил показатели исполнения бюджета.

«Внутренний валовый продукт Республики Абхазия в 2025 году вырос более чем на 30%. Это серьезная положительная динамика, и мы намерены сохранить эти показатели в текущем году. Для нас принципиально важно, чтобы экономика республики стала сильной, ведь именно экономически независимая Абхазия – залог будущего и безопасности нашего Отечества», – сказал Гунба.

Доходная часть бюджета 2025 года составила 21,7 миллиарда рублей, что на 38% больше, чем в предыдущие годы.

Он особо отметил динамику роста республиканских доходов за счет собственных источников. Их доля превысила 61%.

«Это означает, что мы самостоятельно наращиваем финансовые возможности для укрепления государства. В абсолютном выражении за прошедший год мы дополнительно пополнили бюджет более чем на 1,3 миллиарда рублей», – уточнил президент.

Касаясь расходной части бюджета, Бадра Гунба сказал: «Наши сограждане часто задают справедливый вопрос: чиновники рапортуют о росте доходов, но куда направляются эти средства и почему это не всегда отражается на жизни людей? Чтобы ответить на это, тезисно обозначу ключевые направления расходной части. На развитие национальной экономики было направлено 3,2 миллиарда рублей. Также выделены беспрецедентные объемы финансирования на социальную сферу: более 3 миллиардов рублей направлено на систему образования, 2,2 миллиарда рублей – на здравоохранение. Эти цифры действительно рекордные для нашей республики. А государственные расходы на образование, как мы знаем, – это самые надежные инвестиции в человеческий капитал и в будущее нашей страны».

Президент Бадра Гунба ответил на вопросы об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и разрешении проблемы с материнским капиталом.

«В рамках празднования Дня Победы в Москве у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Хотел бы напомнить, что это уже третья наша встреча в течение года. И, как всегда, она носила очень доброжелательный и конструктивный характер. В ходе переговоров мы обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия между нашими странами», – сказал Гунба.

На встрече с Путиным обсуждался и достаточно болезненный для многих жителей Абхазии вопрос, касающийся пособий на детей и материнского капитала.

«Вы знаете, что многие молодые матери, получавшие социальные пособия и материнский капитал на территории Российской Федерации, в соответствии с действующим российским законодательством, оказались сейчас в статусе его нарушителей.

Безусловно, граждане нашей страны действовали неосознанно, просто следуя условиям предоставления услуг, которые были им доступны в то время. Однако, в результате, каждая из этих женщин оказалась в крайне сложной жизненной ситуации.

Количество таких случаев очень велико. Часто доходит до того, что матери не могут выехать с больными детьми за пределы республики в Россию для получения квалифицированной медицинской помощи.

Лично для меня это является первоочередным вопросом», – сказал президент и пообещал приложить все свои усилия для полного разрешения этой проблемы.

Бадра Гунба выразил благодарность российским коллегам, которые «ежедневно работают над этим вопросом, разрабатывают и применяют правовые механизмы, чтобы предотвратить повторение этой проблемы для наших граждан».

Президент Бадра Гунба не исключает в дальнейшем кадровых изменений в правительстве.

«Правительство – это динамичная структура, которая должна обновляться, чтобы эффективно решать задачи, стоящие перед государством», – заявил он на пресс-конференции, напомнив о недавних изменениях в составе.

«Хочу выразить благодарность коллегам, которые много лет занимали ответственные должности. Моя позиция такова: правительство – это живой механизм, который должен обновляться по мере необходимости», – добавил он.

Президент подчеркнул, что правительство должно быть готово оперативно решать актуальные задачи, стоящие перед нашим обществом и государством.

«Кадровые изменения неизбежны и будут продолжаться. Это должно быть понятно всем. Для меня не существует привилегий для любого чиновника в рамках исполнительной власти», – отметил Гунба.

Обеспечение энергетической безопасности – это один из вызовов, с которым сталкивается Абхазия, сказал президент Бадра Гунба на пресс-конференции.

«Каждый из вас помнит 2024 год, когда веерные отключения электричества достигали от 10 до 12 часов. Каждый из вас ощутил на себе, как это сложно жить без тепла и света», – сказал президент.

Гунба отметил, что Абхазия с 2016 года испытывает энергодефицит.

«К сожалению, все последние годы дефицит электроэнергии только увеличивался. Это означает, что придёт время, когда мы столкнёмся с ещё более серьёзными проблемами в энергетике. А отсутствие энергетики – это отсутствие возможности функционирования государства. Вот почему я считаю решение энергетического вопроса ключевым. Вот почему нам всем надо объединить усилия для сохранения не только энергетической системы, но и сохранения нашего государства в целом», – сказал президент.

Глава государства рассказал о мерах, которые предпринимаются для сохранения и развития энергетической отрасли страны.

В их числе – оптимизация тарифов на электроэнергию, установка приборов учета, обновление линий электропередач, реконструкция подстанций и трансформаторов, выбор времени коммерческого перетока электроэнергии и многое другое.

«Мы начали программу реконструкции сетей, вложили сотни миллионов рублей в подстанции и электросети. Мы занимаемся программой установки приборов учёта. Ну, не бывает так, чтобы 40% электроэнергии составляли технические потери. Может, стоило бы сказать правду друг другу, что это не потери, а в какой-то степени даже воровство. Сегодня мы должны провести полную инвентаризацию и учёт всей электроэнергии, которая поступает на территорию Абхазии», – сказал президент.

Он выразил благодарность руководству РФ за предоставление социального перетока электроэнергии.

«Это огромное подспорье. Если перевести его в денежный эквивалент, то это более двух миллиардов рублей. Еще один миллиард – наши собственные средства (оплаты коммерческого перетока – прим. ред. АП). В итоге – три миллиарда рублей, направленных на покрытие дефицита электроэнергии», – сказал Гунба.

Все острые общественно-политические вопросы в стране должны решаться исключительно путем цивилизованного диалога, а не через ультиматумы и уличные протесты, создающие угрозу государственности. Об этом президент заявил журналистам на пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что не является сторонником единомыслия, однако настаивает на том, что политический процесс обязан оставаться в правовом и конструктивном русле.

«Я не призываю к единообразию мышления. Но я против создания площадок, где выдвигаются ультимативные условия, несоблюдение которых ведет к выходу на улицы и созданию негативного фона для страны. Какие бы сложные вопросы перед нами ни стояли, они должны обсуждаться в рамках личных встреч и дискуссий», – отметил Бадра Гунба.

Президент сообщил, что уже провел серию консультаций с представителями различных политических сил и оппозиции. Он подчеркнул, что поддержание постоянных контактов является залогом стабильности.

По словам главы государства, формат непубличных встреч зачастую оказывается более продуктивным: «Чем дольше мы избегаем общения, тем хуже для государства. Я всецело настроен на этот диалог. В неформальной обстановке, без камер, нам удается общаться тепло и конструктивно».

Бадра Гунба добавил, что в ходе этих контактов сторонам удается находить точки соприкосновения и обозначать взаимные «красные линии».

Вопросы о количестве проводимых в Абхазии праздничных мероприятий, форумов и фестивалей зачастую становятся предметом откровенных манипуляций в обществе. Об этом заявил президент Республики Абхазия Бадра Гунба, подчеркнув, что организация таких площадок преследует исключительно стратегические государственные и экономические цели.

«Вы знаете, мы проводим форумы, фестивали не для того, чтобы уйти от существующих проблем. Это вообще не предмет для манипуляций», – подчеркнул Бадра Гунба.

Для сравнения глава государства предложил посмотреть на опыт других стран с развитой экономикой и международно-признанным статусом.

«Даже самые благополучные страны мира не отказываются от проведения масштабных публичных мероприятий, поскольку они являются важным инструментом развития и позиционирования себя», – сказал Гунба.

В качестве примера реальной пользы таких площадок президент привел презентацию отечественного производства эфиромасличных культур.

«Сегодня очень большой спрос на эфирные масла и в медицине, и в косметологии, и в других областях. И здесь появляется Абхазия, которая может поставлять натуральные эфирные масла для российской медицинской и косметологической отраслей. Мы проводим такие мероприятия, чтобы показать реальные возможности нашей страны», – отметил Бадра Гунба.

Президент в качестве положительного примера привел и недавний форум виноделов, на котором удалось изменить стереотипы о винодельческой продукции Абхазии среди российских производителей и ассоциаций.

Гунба отметил, что представители России были удивлены высоким уровнем местных производителей и заинтересовались ситуацией. Он выразил уверенность, что виноградарство и виноделие станут важными для развития сельского хозяйства.

Правительство Абхазии разрабатывает системные меры поддержки отрасли, включая целевую программу стимулирования и субсидирования виноградарства.

Бадра Гунба также подчеркнул важность отраслевых праздников, таких как фестиваль «Мандарин», которые способствуют продвижению и рекламе абхазской продукции и увеличивают деловую активность.

Президент отметил, что мероприятия проводятся не ради развлечения, а как ответ на современные вызовы, и не стоит их политизировать.

Глава государства также опроверг домыслы о нецелевых тратах крупных бюджетных средств на проведение массовых мероприятий, пояснив, что основную финансовую нагрузку берут на себя сами участники рынка.

«Это чаще всего затраты самих сельхозпроизводителей, товаропроизводителей и тех людей, которые непосредственно участвуют в форумах и выставках. А нам есть, что показать, и чем гордиться», – резюмировал Бадра Гунба.

В Абхазии началась подготовка к установке памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. О проводимой работе по выбору места для мемориала сообщил журналистам на пресс-конференции Бадра Гунба.

Глава государства выразил глубокую признательность гражданам за поддержку фронтовиков и провел историческую параллель с событиями середины XX века, отметив преемственность мужества абхазских бойцов.

«Хочу поблагодарить соотечественников за помощь нашим добровольцам. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня наши ребята плечом к плечу стоят на защите общих интересов на фронтах СВО», – подчеркнул президент.

Бадра Гунба отметил, что республика разделяет боль утраты с каждой семьей погибшего воина. По его словам, увековечивание их подвига – это долг государства.

«Гибель каждого бойца – невосполнимая потеря и огромная трагедия для всей страны. Мы уже определили предварительное место для установки памятника в память о тех, кто не вернулся с поля боя», – заключил Бадра Гунба.

Государство тратит сотни миллионов рублей на совершенствование системы здравоохранения, привлечения к работе в медучреждениях республики квалифицированных специалистов, приобретения нового оборудования, оплаты лечения граждан за пределами Абхазии. Об этом сказал президент Бадра Гунба на пресс-конференции для абхазских СМИ.

Президент в качестве яркого примера эффективного расходования средств привел запуск сосудистого центра на базе Республиканской больницы, где был установлен современный ангиограф.

«Нам помогли наши российские коллеги с приобретением ангиографа, но было много и других сопутствующих вопросов, требовавших значительных расходов», – сказал Гунба и добавил, что государству приходилось тратить немалые средства на лечение за пределами Абхазии людей с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Президент с гордостью отметил, что специалисты-медики, которые ранее не имели возможностей работать на родине и трудились в ведущих российских клиниках, теперь возвращаются домой. Так, созданным кардиоцентром руководит врач, долгое время проработавший в известном российском Чазовском кардиоцентре.

«За полгода работы центра в нем проведено более сотни сложных операций. В центр привозят экстренных пациентов, у которых не было бы шанса выжить, если бы их пытались перевезти в Сочи или Краснодар. Это деятельность, за которую нам точно не стыдно. И такие направления мы обязательно будем развивать дальше», – отметил Гунба.

Президент также анонсировал расширение сети специализированных медицинских учреждений в республике уже в ближайшее время.

«Сейчас мы прорабатываем решения по открытию новых центров. Думаю, что в текущем году наши граждане об этом услышат», – сказал Гунба.

Президент отметил, что государство направляет большие средства на модернизацию системы образования, включая издание учебников и внедрение современных подходов в школьных и дошкольных учреждениях.

Он сообщил о введении новых методик изучения абхазского языка в детских садах, подчеркивая, что это важное направление. По мнению главы государства, детские сады и школы являются ключевыми инструментами в деле обучения детей абхазскому языку.

«Именно в раннем возрасте мы должны создать условия для успешного освоения абхазского языка», – пояснил он.

Работа ведется в сотрудничестве с такими организациями, как Фонд развития абхазского языка им. Баграта Васильевича Шинкуба.

Бадра Гунба также акцентировал внимание на государственной поддержке педагогов, выделив учителей абхазского языка в приоритетную категорию. Он подчеркнул, что, хотя все учителя важны, особое внимание уделяется учителям абхазского языка.

«Мы увеличили заработную плату учителям всех категорий на 15-20 процентов. Но по учителям абхазского языка мы пошли еще дальше: помимо общего повышения, мы выплачиваем им персональные ежемесячные надбавки в размере 5000 рублей», – сообщил он.

Президент добавил, что такие меры продиктованы необходимостью защиты национального достояния.

«Почему мы акцентируем внимание именно на абхазском языке? Учитывая те угрозы, которые сегодня существуют для абхазского языка, мы обязаны создать максимально благоприятные условия тем, кто трудится ради его сохранения и передачи будущим поколениям», – подчеркнул он.

Также президент уделил внимание и вопросу финансирования досуговых и культурных проектов для молодежи, отметив важность инициатив в рамках молодежной политики.

Он подчеркнул, что несмотря на замечания относительно обилия мероприятий, таких как открытие Лиги КВН и других, проблемы в сфере молодежной политики все же существуют.

«У нас есть вопросы и проблемы во всех областях, включая молодежную политику, но мы не можем концентрироваться только на них. Необходимо эффективно распределять ресурсы для объединения молодежи», – заявил он.

Гунба связал активность государства в этой сфере с национальной безопасностью и необходимостью защищать молодежь от деструктивных влияний.

Президент также упомянул вчерашнее недавнее заседание Совета по противодействию незаконному обороту наркотиков, на котором говорилось о тенденции роста числа молодых людей, употребляющих наркотики и психотропные вещества.

«Наша задача – направить интересы молодежи в правильное русло для сохранения нашего народа. Мы считаем наши усилия в этом направлении правильными и намерены расширять их масштаб», – резюмировал президент.