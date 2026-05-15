МВД АБХАЗИИ ПЕРЕХОДИТ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На ведомственном совещании глава МВД Роберт Киут подчеркнул, что основным фактором успеха станет качественная профилактика, направленная на предотвращение правонарушений в курортных зонах. Особое внимание уделят Гагрскому и Гудаутскому районам, где ранее фиксировались инциденты с участием отдыхающих. В береговых зонах и местах массового скопления людей пройдут точечные оперативные мероприятия, включая адресную работу с лицами, склонными к совершению преступлений.

Параллельно с профилактикой преступности ведомство ужесточает контроль над трудовой миграцией. Глава министерства распорядился обеспечить жесткий учет всех граждан, прибывающих на сезонные заработки, особенно в популярных туристических локациях, таких как зона озера Рица.

«Мы должны четко знать, кто именно находится в наших районах», – подчеркнул Роберт Киут.

В МВД отмечают тревожную тенденцию: в отношении выходцев из стран дальнего зарубежья нередко совершаются тяжкие преступления, а среди самих наемных работников могут скрываться лица, находящиеся в международном розыске.

В столице республики личный состав уже переведен на усиленный график. Начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш сообщил о готовности сил и средств: сотрудники ГАИ и уголовного розыска проводят ежедневные рейды, а проверку прошли более 170 гостиниц и около ста предприятий общепита. Патрулирование набережной Махаджиров и центральных улиц обеспечено пешими нарядами, а маршруты регулярно меняются.

«На текущий момент готовность сил и средств подтверждена», – резюмировал Хагуш, добавив, что в отношении сотрудников, допускающих дисциплинарные нарушения, предусмотрены служебные проверки.

Одним из наиболее амбициозных направлений работы станет борьба с транспортным коллапсом. Совместно с мэрией Москвы разрабатывается концептуальный план по обновлению городской схемы движения. Главным препятствием остается транспорт, брошенный владельцами на проезжей части. Технически город полностью оснащен: за последние годы закуплено достаточное количество эвакуаторов и подготовлены штрафстоянки.

«Однако для старта работы нужна правовая база», – отметил министр.

Соответствующая законодательная инициатива уже направлена в Парламент, и начало масштабной очистки дорог зависит только от принятия закона.

Личный состав столичного управления внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. Как сообщил на ведомственном совещании начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш, такие меры направлены на создание благоприятной и спокойной обстановки для граждан и гостей республики.

В настоящее время сотрудники различных подразделений, включая ГАИ и уголовный розыск, проводят ежедневные профилактические рейды. Особое внимание уделяется объектам туристической инфраструктуры и местам массового отдыха. Проверку готовности уже прошли более 170 гостиниц и гостевых домов, а также порядка ста предприятий общественного питания. Большинство этих объектов оснащено камерами видеонаблюдения и обеспечено профессиональной охраной. В учреждениях, где физическая охрана не предусмотрена, налажена прямая телефонная связь с органами внутренних дел для экстренного вызова оперативных групп.

Система патрулирования организована таким образом, чтобы охватить центральную часть города, Новый район и прибрежные зоны. В вечерние часы на набережной Махаджиров порядок обеспечивают пешие наряды, в состав которых включены и сотрудницы ведомства. Управление подчеркивает, что маршруты патрулирования регулярно меняются, чтобы повысить эффективность контроля на пляжах и в местах скопления туристов.

Для координации действий в будние и выходные дни дежурство несут оперативные группы из числа руководящего состава. Качество работы проверяется круглосуточно, в том числе методами скрытого контроля.

«На текущий момент готовность сил и средств подтверждена», – резюмировал Хагуш.

Он добавил, что в отношении сотрудников, допускающих дисциплинарные нарушения, предусмотрены служебные проверки.