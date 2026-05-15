ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 33-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В преддверии Дня дипломатической службы отмечаемого 17 мая, с остоялось торжественное заседание, посвященное 33-летию образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия. На мероприятии присутствовали: вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания, представители судебной ветви власти, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Астамур Кация, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба и другие.

На мероприятии выступили: вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава, зачитавший поздравительный адрес от имени президента Бадры Гунба, министр иностранных дел Олег Барциц, председатель Верховного суда Саида Бутба, замминистра обороны, генерал-майор Давид Бжания, зачитавший поздравительный адрес от имени министра обороны, генерал-полковника Беслана Цвижба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, зачитавший поздравительный адрес от имени замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, экс-министр иностранных дел, министр культуры Даур Кове, заведующая кафедрой «История и теория международных отношений» АГУ Эсма Гургулия, зачитавшая поздравительный адрес от имени ректора АГУ, академика Алеко Гварамия.

Вице-президент Беслан Бигвава зачитал поздравление от президента Абхазии Бадры Гунба и всего руководства страны:

«От имени президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба, от имени всего руководства страны, поздравляю вас с 33-летием со дня основания Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

Внешнеполитическое ведомство было создано решением Верховного совета под руководством Владислава Ардзинба в один из самых сложных периодов нашей истории, во время Отечественной войны народа Абхазии. Уже тогда руководство страны понимало, победа должна быть достигнута не только на поле боя, но и на дипломатическом направлении.

С тех пор абхазские дипломаты достойно представляют нашу страну, последовательно отстаивают ее национальные интересы и укрепляют международные связи.

Особо хочу отметить ветеранов дипломатической службы, которые стояли у истоков создания Министерства иностранных дел и заложили профессиональные традиции абхазской дипломатии.

Сегодня особенно отрадно видеть в рядах министерства много грамотной, талантливой и перспективной молодежи, которая достойно продолжает дело старшего поколения дипломатов, сочетая профессионализм, ответственность и преданность своей стране.

На Министерстве иностранных дел лежит важнейшая государственная миссия – продвижение и расширение международного признания Республики Абхазия, укрепление авторитета нашей страны на международной арене.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, новых профессиональных успехов и дальнейших достижений во благо Республики Абхазия».

Были продемонстрированы видеопоздравления от министра иностранных дел Южной Осетии Ахсара Джиоева, министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева, министра иностранных дел Никарагуа Вальдрака Джентске, чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса.

В рамках торжественного заседания состоялось присвоение почетного звания «Заслуженный работник дипломатической службы» и дипломатических рангов сотрудникам Центрального аппарата МИД.