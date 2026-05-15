ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЯЗАЛИ ПОДГОТОВИТЬ ПЛЯЖИ И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии обязала всех глав Администраций городов и районов, а также арендаторов пляжей, выдав им предписания подготовить пляжи и водные объекты для безопасного отдыха граждан к открытию купального сезона, на 5 июня.