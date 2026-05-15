ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В честь 33-й годовщины образования МИД Абхазии президент Бадра Гунба подписал ряд указов о присвоении почетных званий.
За личные заслуги в разработке и реализации внешнеполитического курса, отстаивании интересов Республики Абхазия в мире, развитии и укреплении политических связей с иностранными государствами почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия» присвоено Шамба Сергею Мироновичу.
За личные заслуги в развитии и укреплении внешнеполитических связей, отстаивании и защите интересов Республики Абхазия почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия» присвоено:
Ахба Игорю Муратовичу;
Гваджава Зауру Константиновичу.
За вклад в становление и развитие дипломатической службы Республики Абхазия, многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия» присвоено:
Мерцхулава Ларисе Шалвовне;
Таркил Мартину Раульевичу;
Чкадуа Стелле Шотовне.