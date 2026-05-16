С 10 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ КАЛУГА – СУХУМ

Сухум. 16 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии сообщает, что рейсы между аэропортами имени К.Э. Циолковского (Калуга) и имени В.Г. Ардзинба (Сухум) начнёт выполнять авиакомпания «ЮвтАэро» на самолётах CRJ 200 два раза в неделю – по понедельникам и средам.