ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Сухум. 16 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия сообщает, что 15 мая 2026 года завершился прием заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Абхазия, с целью получения льготного кредитования в рамках Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы.

Государственная программа направлена на стимулирование инвестиционной активности, развитие приоритетных отраслей экономики, создание новых рабочих мест, а также укрепление экономического потенциала Республики Абхазия.

Льготное кредитование является одним из ключевых механизмов государственной поддержки бизнеса и реализации значимых инфраструктурных, производственных и инвестиционных инициатив.

По итогам завершения приема заявок в Министерство экономики Республики Абхазия поступило 26 инвестиционных проектов от представителей предпринимательского сообщества.

В настоящее время Министерство экономики приступает к изучению и анализу представленных материалов. По результатам рассмотрения проекты, соответствующие установленным критериям, будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.