ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Сухум. 16 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия сообщает, что 15 мая 2026 года завершился прием заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Абхазия, с целью получения льготного кредитования в рамках Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы.
Государственная программа направлена на стимулирование инвестиционной активности, развитие приоритетных отраслей экономики, создание новых рабочих мест, а также укрепление экономического потенциала Республики Абхазия.
Льготное кредитование является одним из ключевых механизмов государственной поддержки бизнеса и реализации значимых инфраструктурных, производственных и инвестиционных инициатив.
По итогам завершения приема заявок в Министерство экономики Республики Абхазия поступило 26 инвестиционных проектов от представителей предпринимательского сообщества.
В настоящее время Министерство экономики приступает к изучению и анализу представленных материалов. По результатам рассмотрения проекты, соответствующие установленным критериям, будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.
Последнее от Super User
- С 10 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ КАЛУГА – СУХУМ
- ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
- ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЯЗАЛИ ПОДГОТОВИТЬ ПЛЯЖИ И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
- ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 33-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МИД АБХАЗИИ
- МВД АБХАЗИИ ПЕРЕХОДИТ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ