ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2 СЕЛА ПРИМОРСКОЕ
Сухум. 16 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в праздновании 100-летия средней школы №2 села Приморское Гудаутского района. В мероприятии также участвовали члены Правительства, депутаты Парламента, руководство Гудаутского района, представители армянской общины, жители села и выпускники школы разных лет.
Школа была открыта 100 лет назад как начальная, а в 1963 году стала средней общеобразовательной. За вековой путь ее окончили несколько поколений жителей села, внесших вклад в развитие республики, среди которых – участники Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
Президент поздравил педагогический коллектив, учащихся и жителей села со знаменательной датой, передал школе памятный подарок и финансовую помощь.
Мероприятие завершилось концертной программой.
