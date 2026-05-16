ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА ТПП АБХАЗИИ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM 2026»

Сухум. 16 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии в составе президента ТПП Инара Ладария и замначальника Управления внешних связей Элины Кишмария, приняла участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026». Форум, работавший 6 дней, собрал 8 440 участников деловой программы из 103 стран, проведено 200 мероприятий, работу форума освещали 500 представителей СМИ.

В рамках деловой программы у делегации ТПП состоялись рабочие встречи с представителями российских регионов и зарубежных палат, а также профильные сессии по вопросам арбитража и межрегиональной кооперации.

14 мая представители ТПП Абхазии приняли участие в сессии «Международный коммерческий арбитраж в странах ОИС: взаимодействие и сотрудничество», организатором которой выступила Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Мероприятие было посвящено правовым механизмам разрешения споров.

15 мая делегация подключилась к торгово-промышленному диалогу «Россия – арабский деловой совет», а также к пленарной сессии форума «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив». В ней приняли участие зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсеф Аль-Дубейи, представители органов власти Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов.

По итогам работы на «KazanForum 2026» делегация ТПП Абхазии провела серию переговоров с российскими региональными министерствами и зарубежными палатами, а также приняла участие в ключевых сессиях деловой программы.

В первый день форума состоялись переговоры с представителями правительства и деловых кругов Республики Мордовия. С абхазской стороны обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества:

– с министром сельского хозяйства и продовольствия РМ Виталием Платоновым;

– с министром экономики, торговли и предпринимательства РМ Иваном Гориным;

– с председателем ТПП Республики Мордовия Ринатом Раимовым.

Стороны обменялись информацией о текущем экономическом потенциале. Мордовская сторона презентовала возможности агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств региона. ТПП Абхазии, в свою очередь, проинформировала коллег об инвестиционном климате республики, а также о возможных точках входа для российского бизнеса.

Помимо российских регионов, делегация ТПП Абхазии провела рабочие встречи с представителями Индийской палаты международного бизнеса. Собеседники обсудили потенциальные форматы взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.

Также состоялись переговоры с Торгово-промышленной палатой Воеводины – автономного края в северной части Сербии. В ходе беседы участники рассмотрели перспективы сотрудничества двух палат и обменялись мнениями о том, какие направления деловой кооперации могут представлять взаимный интерес для предпринимателей обеих сторон.

Состоялась встреча и с председателем Торговой палаты г. Исмаилия, членом Правления Федерации ТПП Египта Акрамом Хусейном Хасаном Эль-Шафеи.

В рамках форума президент ТПП Абхазии Инар Ладария дал интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, каналу Sputnik Ближнее зарубежье и телеканалу Семь дней – Казань.