ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПОХИЩЕНИИ ГРАЖДАН ТУРЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫКУПА

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 11 мая 2026 года на территории Гудаутского района неизвестными лицами были похищены трое граждан Турции. Соответствующее заявление поступило от родственников потерпевших. В тот же день президент Бадра Гунба провел совещание с руководителями силовых структур, в ходе которого была поставлена задача в кратчайшие сроки установить и задержать лиц, причастных к этому преступлению.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СГБ совместно с МВД задержали подозреваемых в организации похищения с целью выкупа – Ашуба Тарыка Рухиевича, 1970 г. Рожд., гражданина Молдовы Еремина Александра Олеговича, 1970 г. рожд., и гражданина Турции Челикджана Гекхана. При взаимодействии с правоохранительными органами России при попытке скрыться был задержан четвертый подозреваемый – Ардзинба Аслан Дмитриевич, 1983 г. рожд.

Был произведен осмотр жилых помещения по месту проживания задержанных в Гудаутском районе и в г. Сухуме. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли оружия и предметы, используемые в момент похищения иностранцев.

13 мая сотрудники правоохранительных органов освободили и доставили в СГБ граждан Турции Сояка Бурхана и Байрама Абдуллаха для выяснения всех обстоятельств преступления. Третий гражданин Турции Ток-оглу Тайфун рассматривается на предмет причастности к данному преступлении.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба СГБ.

Дополнение к ранее опубликованной информации по факту похищения граждан Турции и вымогательства денежных средств.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2026 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении Еремена Александра Олеговича, Челикджан Гекхана, Ашуба Тарыка Рухиевича и неустановленных следствием лиц по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «в», «е», «ж» части 2 статьи 119, пунктом «б» части 3 статьи 160 и части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В ходе расследования установлена причастность к совершению указанных преступлений гражданина Ажиба Шади Шемсеттиновича, в связи с чем, 16 мая 2026 года, в порядке статей 91,92 УПК Республики Абхазия последний задержан органом расследования и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.

Кроме того, следственно-оперативным путем установлена причастность к похищению граждан Турции и вымогательству денежных средств со стороны Токоглу Тайфуна, ранее считавшегося потерпевшим по расследуемому уголовному делу, в связи с чем, 17 мая 2026 года, в порядке статей 91,92 УПК Республики Абхазия последний задержан органом расследования по подозрению в совершении указанных выше преступлений.

Вместе с тем, органом расследования в прядке статей 91,92 УПК Республики Абхазия задержан Ардзинба Аслан Дмитриевич по подозрению в похищении граждан и вымогательстве денежных средств.

Одновременно, Следственным управлением Генеральной прокуратуры Републики Абхазия направлены письменные поручения в оперативные службы МВД Республики Абхазия и СГБ Республики Абхазия, в целях установления местонахождения и задержания иных установленных участников расследуемого преступления – Ардзинба Гурама Дмитриевича и Ардзинба Азамата Гурамовича, причастность которых установлена в ходе производства предварительного расследования.