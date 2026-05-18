Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ИЗ МИНВОД ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ

Новости Понедельник, 18 мая 2026 15:09
ИЗ МИНВОД ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 3 июня 2026 года из аэропорта Минеральных Вод запускают прямые регулярные рейсы в столицу Абхазии – Сухум. Полеты выполняет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных лайнерах Bombardier CRJ100/200. Перелеты осуществляются два раза в неделю – по средам и субботам, время в пути составляет около 50-55 минут.

Ранее планировалось, что рейсы запустят с 1 июня, сообщала пресс-служба правительства Ставропольского края. Об этом говорилось на Кавказском инвестиционном форуме.

По данным сайта авиакомпании, в Сухум можно будет улететь дважды в неделю. По средам, вылет в 17:15, прилет в 18:10 мск и субботам, вылет в 13:05, прилет в 14:00 мск.

В Минводы можно вернуться по средам, вылет в 15:25, прилет в 16:15 и субботам, вылет в 11:15, прилет в 12:05.

Самолеты будут летать до 29 августа. Стоимость билета от 4 507 рублей.

По информации авиакомпании, для пересечения границы взрослым россиянам нужен загранпаспорт или общегражданский паспорт РФ. Детям до 14 лет – загранпаспорт.

С мая 2026 года ожидалось послабление: детей до 14 лет хотели пропускать по свидетельству о рождении. Однако на данный момент это правило еще не действует.

До 18 лет ребенок может пересекать границу с одним из родителей без доверенности от второго, но при себе обязательно нужно иметь свидетельство о рождении. Если ребёнок едет без обоих родителей, требуется нотариальное согласие на выезд с указанием страны и сроков.

Виза россиянам для поездки в Абхазию не нужна при условии пребывания до 90 дней.

