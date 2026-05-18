ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц прибыл с рабочим визитом в г. Москву. В состав делегации входят: замминистра Одиссей Бигвава, начальник Департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба, начальник Консульского департамента Лаша Авидзба, старший референт Департамента по взаимодействию с международными организациями, председатель Совета молодых дипломатов при МИД Астанда Патарая.
В ходе визита запланированы встречи с представителями органов государственной власти Российской Федерации.
Последнее от Super User
- ИЗ МИНВОД ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ
- ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПОХИЩЕНИИ ГРАЖДАН ТУРЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫКУПА
- ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА ТПП АБХАЗИИ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM 2026»
- ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2 СЕЛА ПРИМОРСКОЕ
- ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ