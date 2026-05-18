МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ СПЕЦНАЗА ГСО ПРОШЛИ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Бойцы отряда специального назначения отработали операцию по обезвреживанию условных террористов, захвативших объект в труднодоступной местности. По легенде учений, группа вооружённых лиц захватила заброшенное здание, в заложниках оказались несколько человек.

«Каждый шаг просчитывается до мелочей, – подчеркнул заместитель начальника ГСО Давид Джинджолия. – В реальных условиях ошибка может стоить жизни. Поэтому мы моделируем максимально приближённые к реальности сценарии».

После завершения операции состоялся подробный разбор действий. Отмечена высокая скорость выполнения задачи и грамотное взаимодействие между группами. Среди недочётов глава ГСО Нарсоу Гунба выделил небольшой сбой в радиосвязи на начальном этапе.