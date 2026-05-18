ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Понедельник, 18 мая 2026
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сохранить братские узы с нашими братьями на Северном Кавказе и передать это братство будущим поколениям – очень важная задача. Об этом заявил сегодня президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с председателем Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики, муфтием Мухаммадом-Хаджи Эркеновым.

Во встрече принял участие председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба.

Президент подчеркнул, что Абхазия всегда была многоконфессиональной страной, где есть толерантность между религиями.

Глава государства отметил, что эти традиции важны для сохранения мира, стабильности и спокойствия в обществе между представителями разных национальностей и вероисповеданий.

Муфтий Мухаммад-Хаджи Эркенов поблагодарил за гостеприимство. Он передал теплые пожелания от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Мухаммад-Хаджи Эркенов выразил готовность оказать помощь и поддержку Единому духовному управлению мусульман Абхазии в рамках двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул, что духовные управления двух республик и дальше будут развивать взаимодействие.

Президент отметил братские узы народов Кавказа и подчеркнул, что во время Отечественной войны народа Абхазии на помощь пришли братья из всех республик Северного Кавказа, в том числе из Карачаево-Черкесии.

Глава государства подчеркнул, что в Абхазии дорожат этой памятью и именами героев, отдавших жизни за свободу и независимость республики, и будущие поколения всегда будут помнить их подвиг.

Бадра Гунба отметил, что важно создавать условия для взаимодействия наших народов, в том числе и в рамках религиозного общения.

« МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ СПЕЦНАЗА ГСО ПРОШЛИ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО. ДИАЛОГ ВЕРЫ И ИСТОРИИ» »
