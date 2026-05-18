В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО. ДИАЛОГ ВЕРЫ И ИСТОРИИ»
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил фотовыставку заслуженного работника культуры республики Владимира Попова «Церковь и государство. Диалог веры и истории». Экспозиция открылась сегодня в Центральном выставочном зале.
В торжественной церемонии открытия также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, мэр Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители общественности и духовенства.
На выставке представлены 45 работ, отражающих события из современной истории православной Абхазии. На кадрах, сделанных автором в разные периоды в городах Абхазии и России, запечатлены ключевые исторические и социальные события.
Последнее от Super User
- КРЕСТЬЯНАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОДА СЕЛА
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ
- МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ СПЕЦНАЗА ГСО ПРОШЛИ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ
- ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ
- ИЗ МИНВОД ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ