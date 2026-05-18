КРЕСТЬЯНАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОДА СЕЛА

Понедельник, 18 мая 2026
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В этом году, по решению руководства страны, особое внимание уделяется развитию сельских территорий. Это инициатива направлена на возрождение наших районов и оказание всесторонней поддержки тем, кто трудится на земле.

По всей стране начались весенне-полевые работы. По поручению президента и правительства Республики Абхазия, министерство сельского хозяйства совместно с местными администрациями активно включилось в процесс. Наша главная цель – максимально продуктивно использовать благоприятные погодные условия.

В рамках исполнения поручений главы государства, крестьянам оказывается существенная материально-техническая помощь. Для бесперебойного проведения весенних работ, государство обеспечивает районы необходимым топливом для сельскохозяйственной техники. Это позволит своевременно и в полном объеме подготовить поля к посевной.

Президент лично контролирует ход весенней кампании. Сегодня государство готово оказать поддержку тем, кто занимается сельским хозяйством. Год села – это уникальная возможность для абхазского агропромышленного комплекса выйти на новый, более высокий уровень развития.

На сегодняшний день ряд районов уже получили помощь в виде горюче-смазочных материалов, и процесс их распределения продолжается.          

