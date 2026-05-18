БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДОМЕ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба посетил Дом-музей Дмитрия Гулиа, где продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Его сопровождали министр культуры Даур Кове и глава Администрации Сухума Тимур Агрба.

Особое внимание уделяют возвращению зданию первоначального вида. Внутренние деревянные оконные и дверные блоки реставрируют, часть уже почти готова к установке.

Наружные пластиковые окна, которые были установлены ранее, демонтируют. Вместо них изготовят аутентичные деревянные блоки.

Президент подчеркнул важность аккуратной реставрации здания, где жил и работал Дмитрий Гулиа.