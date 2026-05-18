БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДОМЕ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба посетил Дом-музей Дмитрия Гулиа, где продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Его сопровождали министр культуры Даур Кове и глава Администрации Сухума Тимур Агрба.
Особое внимание уделяют возвращению зданию первоначального вида. Внутренние деревянные оконные и дверные блоки реставрируют, часть уже почти готова к установке.
Наружные пластиковые окна, которые были установлены ранее, демонтируют. Вместо них изготовят аутентичные деревянные блоки.
Президент подчеркнул важность аккуратной реставрации здания, где жил и работал Дмитрий Гулиа.
Последнее от Super User
- МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
- КОМАНДА МИНОБОРОНЫ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО АРМЕЙСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
- «НОЧЬ В МУЗЕЕ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ
- РАУЛЬ ГВАЗАВА НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
- КРЕСТЬЯНАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОДА СЕЛА