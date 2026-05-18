РАУЛЬ ГВАЗАВА НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ирина Ануа, ранее занимавшая эту должность, освобождена от обязанностей по собственному желанию.

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Астамур Гуния подписал приказ о назначении Гвазава Рауля Гарриевича на должность главного врача Республиканской специализированной психиатрической больницы.

***

Гвазава Рауль Гарриевич родился 8 сентября 1986 года. В 2010 году он окончил медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «Лечебное дело». В 2011 году окончил интернатуру по специальности психиатрия.

2012 г. проходил службу в военном госпитале Абхазии и работал по совместительству дежурным врачом в Республиканском наркологическом диспансере.

В 2014 г. Гвазава продолжил обучение в ординатуре Московского научно-исследовательского института психиатрии. Параллельно он работал врачом-психиатром в городской поликлинике №11 г. Москвы.

С 2014 по 2018 годы Гвазава был участковым врачом-психиатром в диспансерном отделении Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина.

С 2018 по 2023 годы он занимал должность заведующего диспансерного отделения Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина.

С 2017 по 2026 г. Гвазава Рауль Гарриевич работает врачом-психиатром в медсанчасти АО «Гознак».