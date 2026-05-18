 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАУЛЬ ГВАЗАВА НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Понедельник, 18 мая 2026 19:34
Оцените материал
(0 голосов)
РАУЛЬ ГВАЗАВА НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Астамур Гуния подписал приказ о назначении Гвазава Рауля Гарриевича на должность главного врача Республиканской специализированной психиатрической больницы.

Ирина Ануа, ранее занимавшая эту должность, освобождена от обязанностей по собственному желанию.

***

Гвазава Рауль Гарриевич родился 8 сентября 1986 года. В 2010 году он окончил медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «Лечебное дело». В 2011 году окончил интернатуру по специальности психиатрия.

2012 г. проходил службу в военном госпитале Абхазии и работал по совместительству дежурным врачом в Республиканском наркологическом диспансере.

В 2014 г. Гвазава продолжил обучение в ординатуре Московского научно-исследовательского института психиатрии. Параллельно он работал врачом-психиатром в городской поликлинике №11 г. Москвы.

С 2014 по 2018 годы Гвазава был участковым врачом-психиатром в диспансерном отделении Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина.

С 2018 по 2023 годы он занимал должность заведующего диспансерного отделения Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина.

С 2017 по 2026 г. Гвазава Рауль Гарриевич работает врачом-психиатром в медсанчасти АО «Гознак».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2026 19:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДОМЕ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА «НОЧЬ В МУЗЕЕ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.