«НОЧЬ В МУЗЕЕ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ
Новости Понедельник, 18 мая 2026 19:39
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 18 мая жители и гости республики смогут посетить выставки, экскурсии, лекции, викторины и кинопоказы. К акции присоединятся музеи Сухума: Абхазский государственный музей, Музей-заповедник «Сухумская крепость», Музей Боевой Славы, Центральный выставочный зал и Музей денег Банка Абхазии.
В программе – выставки о природе, истории, традициях Абхазии, фотовыставка памяти погибших бойцов СВО, а также показ анимационного проекта Даута Логуа «История Абхазии».
