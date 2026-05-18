«НОЧЬ В МУЗЕЕ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 18 мая жители и гости республики смогут посетить выставки, экскурсии, лекции, викторины и кинопоказы. К акции присоединятся музеи Сухума: Абхазский государственный музей, Музей-заповедник «Сухумская крепость», Музей Боевой Славы, Центральный выставочный зал и Музей денег Банка Абхазии.