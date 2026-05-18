КОМАНДА МИНОБОРОНЫ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО АРМЕЙСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» завершился международный чемпионат по армейской тактической стрельбе. В этом году соревнования были приурочены к знаменательной дате – 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в истории этого турнира участие в нем приняла сборная команда Министерства обороны Республики Абхазия, продемонстрировав высочайший уровень подготовки и волю к победе.

По итогам упорной борьбы в номинации «Общекомандный зачет» среди иностранных государств команда Абхазии заняла второе место.

Стрелковый турнир в парке «Патриот» проходит уже третий год подряд, неизменно собирая лучших военных профессионалов. Организаторы отмечают, что с каждым разом испытания становятся все более сложными и приближенными к реальной боевой обстановке.

Программа чемпионата включала в себя как индивидуальные, так и командные зачеты.

Министерство обороны Республики Абхазия поздравляет наших бойцов с блестящим дебютом и заслуженными серебряными медалями.