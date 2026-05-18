КОМАНДА МИНОБОРОНЫ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО АРМЕЙСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» завершился международный чемпионат по армейской тактической стрельбе. В этом году соревнования были приурочены к знаменательной дате – 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые в истории этого турнира участие в нем приняла сборная команда Министерства обороны Республики Абхазия, продемонстрировав высочайший уровень подготовки и волю к победе.
По итогам упорной борьбы в номинации «Общекомандный зачет» среди иностранных государств команда Абхазии заняла второе место.
Стрелковый турнир в парке «Патриот» проходит уже третий год подряд, неизменно собирая лучших военных профессионалов. Организаторы отмечают, что с каждым разом испытания становятся все более сложными и приближенными к реальной боевой обстановке.
Программа чемпионата включала в себя как индивидуальные, так и командные зачеты.
Министерство обороны Республики Абхазия поздравляет наших бойцов с блестящим дебютом и заслуженными серебряными медалями.
Последнее от Super User
- МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
- «НОЧЬ В МУЗЕЕ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ
- РАУЛЬ ГВАЗАВА НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
- БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДОМЕ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА
- КРЕСТЬЯНАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОДА СЕЛА