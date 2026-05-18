ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Новости Понедельник, 18 мая 2026 19:47
Сухум. 18 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Пятигорске состоялась рабочая встреча вице-премьера правительства, министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майора милиции Роберта Киут и начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковника полиции Сергея Бачурина. Во встрече приняли участие представитель МВД России в Республике Абхазия полковник полиции Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России полковник полиции Юрий Марышев, ВРИО начальника правового управления, помощник министра внутренних дел Абхазии Батал Агрба.

Руководители двух ведомств в рамках Соглашения о сотрудничестве обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления межведомственного взаимодействия. Особый акцент был сделан на практических аспектах сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия.

Участники встречи обменялись актуальными данными о криминогенной обстановке в приграничных районах и на туристических маршрутах, пользующихся популярностью у граждан обеих стран. Стороны поделились своими наработками по выявлению и раскрытию тяжких преступлений, розыску лиц, находящихся в международном розыске.

Встреча стала очередным шагом на пути углубления дружественных и партнерских отношений между правоохранительными системами двух стран.

