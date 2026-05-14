КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВАЙНАХСКОЙ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города завершает работы по капитальному ремонту улицы Вайнахской. Как ранее сообщалось, на данной улице были заменены коммуникации, была заменена линия водоснабжения с подключением всех абонентов, также была проведена новая линия водоотведения, так называемая канализация. Ее на этой улице не было вовсе. Кроме того, в каждое домовладение был проведён отвод канализации.
«На финальном этапе на данном участке были произведены работы по бетонированию улицы протяженностью более 1200 м с организацией дождеприемников для приема ливневой воды с отводом в ливневый коллектор», – сообщил заместитель главы администрации столицы Константин Тарба.
Особую благодарность выражают жители улицы.
Последнее от Super User
- ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- РФ ВОЗОБНОВИЛА ПРОПУСК ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM 2026»
- КОМАНДА БК «СУХУМ ВЕТЕРАНЫ» ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ
- НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК