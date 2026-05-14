КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВАЙНАХСКОЙ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города завершает работы по капитальному ремонту улицы Вайнахской. Как ранее сообщалось, на данной улице были заменены коммуникации, была заменена линия водоснабжения с подключением всех абонентов, также была проведена новая линия водоотведения, так называемая канализация. Ее на этой улице не было вовсе. Кроме того, в каждое домовладение был проведён отвод канализации.