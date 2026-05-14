 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РФ ВОЗОБНОВИЛА ПРОПУСК ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Новости Четверг, 14 мая 2026 18:45
Оцените материал
(0 голосов)
РФ ВОЗОБНОВИЛА ПРОПУСК ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Россия возобновила пропуск детей – граждан РФ в возрасте до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«По решению президента Российской Федерации Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей – граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией. При этом такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года», – отмечается в сообщении от 7 мая.

Ранее Миграционная служба России сообщила, что с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из России за границу невозможен по свидетельству о рождении, для осуществления таких поездок требуется загранпаспорт.

В апреле первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026-2027 годы возможность въезда для детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2026 18:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM 2026» КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВАЙНАХСКОЙ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.