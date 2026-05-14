РФ ВОЗОБНОВИЛА ПРОПУСК ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Россия возобновила пропуск детей – граждан РФ в возрасте до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«По решению президента Российской Федерации Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей – граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией. При этом такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года», – отмечается в сообщении от 7 мая.

Ранее Миграционная служба России сообщила, что с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из России за границу невозможен по свидетельству о рождении, для осуществления таких поездок требуется загранпаспорт.

В апреле первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026-2027 годы возможность въезда для детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении.