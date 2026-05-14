ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM 2026»

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 13 по 15 мая в столице Республики Татарстан – Казани, в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», проходит VI Международный форум Торгово-промышленных палат, в котором принимает участие президент ТПП Абхазии Инар Ладария.

«Торгово-промышленные палаты выступают в роли связующего звена между государством и предпринимательским сообществом, между национальными экономиками и глобальными рынками. Наша приоритетная задача – обеспечить эффективность, прозрачность и надёжность этого взаимодействия на основе понятных для всех сторон правил. Ключевыми условиями развития сотрудничества являются предсказуемость деловой среды, унификация регуляторных подходов и снижение административной нагрузки на бизнес. Предпринимательство неэффективно в условиях правовой и логистической неопределённости, и прямая обязанность палат – минимизировать соответствующие риски. Мы должны гарантировать бизнесу стабильность достигнутых договорённостей и защиту его законных интересов», – сказал, выступая на открытии форума ТПП, Инар Ладария.

Он подчеркнул, что устойчивое развитие взаимовыгодных связей обеспечивается с помощью проверенных механизмов межпалатского взаимодействия. Это совместные экспертные советы, профильные отраслевые встречи и дорожные карты. Ключевым требованием к работе в рамках этих механизмов является минимизация бюрократических барьеров и высокая скорость принятия решений.

«Торгово-промышленная палата Республики Абхазия открыта к выстраиванию системных партнёрских отношений. Мы нацелены как на поддержку национального бизнеса, так и на развитие кооперационных связей с зарубежными партнёрами. Мы готовы к обмену лучшими практиками, совместной реализации проектов и заключению инвестиционных соглашений», – отметил Инар Ладария.

В рамках работы VI Международного форума Торгово-промышленных палат президент ТПП Республики Абхазия Инар Ладария встретился с председателем Союза «ТПП Татарстана» Шамилем Агеевым.

Главы палат тепло поприветствовали друг друга и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества. Особо было отмечено, что ТПП Абхазии ежегодно принимает участие в Форуме торгово-промышленных палат, организованном татарстанскими коллегами.

Стороны выразили взаимную благодарность за многолетнее плодотворное взаимодействие.

В ходе встречи Инар Ладария передал Шамилю Агееву памятную монету ТПП Абхазии.

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями торгово-промышленных палат зарубежных стран.

«Мы высоко ценим ваше внимание к нашей стране и республике, готовность к открытому конструктивному диалогу. Особенно приятно видеть, что многие из вас приезжают в Татарстан уже не в первый раз. Это говорит о том, что здесь формируется комфортная и эффективная среда для взаимодействия. В то же время мы рады приветствовать новых участников – это всегда новые идеи, контакты и перспективы», – поприветствовал участников встречи Рустам Минниханов.

В ходе встречи президент ТПП Абхазии Инар Ладария преподнес ему в дар памятный подарок.