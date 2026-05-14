КОМАНДА БК «СУХУМ ВЕТЕРАНЫ» ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Ростов-на-Дону прошел Международный турнир по баскетболу, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, среди спортсменов-ветеранов старше 40 лет. В соревнованиях приняли участие тренеры Управления по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум, работающие во Дворце спорта имени С. В. Багапш: Николай Гущин, Дмитрий Джинджолия и Константин Мазов, представлявшие команду БК «Сухум ветераны».
В состав команды также вошли президент Федерации баскетбола Республики Абхазия В. Алания, тренер команды Д. Бигвава, Б. Шларба, С. Сущенко и А. Амашукелия.
Турнир собрал восемь команд из различных регионов:
– «Барс Ветераны» (г. Ростов-на-Дону);
– «Ростов Дон» (г. Ростов-на-Дону);
– «СМН» (г. Волжский);
– ДНР (Донецкая Народная Республика);
– ЛНР (Луганская Народная Республика);
– «Воронеж» (г. Воронеж);
– «Black sea» (г. Краснодар);
– БК «Сухум Ветераны» (г. Сухум, Республика Абхазия).
По итогам турнира места распределились следующим образом:
1. Первое место заняла команда «Black sea» (г. Краснодар).
2. Второе место досталось команде «Барс Ветераны» (г. Ростов-на-Дону).
В матче за третье место команда БК «Сухум Ветераны» одержала уверенную победу над командой «СМН» со счётом, обеспечившим преимущество в 30 очков.
Лучшим игроком команды БК «Сухум Ветераны» был признан Дмитрий Джинджолия.
Все участники, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными призами и сладкими подарками от партнёра мероприятия –
компании «Синабон».
