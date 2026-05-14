КОМАНДА БК «СУХУМ ВЕТЕРАНЫ» ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Ростов-на-Дону прошел Международный турнир по баскетболу, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, среди спортсменов-ветеранов старше 40 лет. В соревнованиях приняли участие тренеры Управления по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум, работающие во Дворце спорта имени С. В. Багапш: Николай Гущин, Дмитрий Джинджолия и Константин Мазов, представлявшие команду БК «Сухум ветераны».

В состав команды также вошли президент Федерации баскетбола Республики Абхазия В. Алания, тренер команды Д. Бигвава, Б. Шларба, С. Сущенко и А. Амашукелия.

Турнир собрал восемь команд из различных регионов:

– «Барс Ветераны» (г. Ростов-на-Дону);

– «Ростов Дон» (г. Ростов-на-Дону);

– «СМН» (г. Волжский);

– ДНР (Донецкая Народная Республика);

– ЛНР (Луганская Народная Республика);

– «Воронеж» (г. Воронеж);

– «Black sea» (г. Краснодар);

– БК «Сухум Ветераны» (г. Сухум, Республика Абхазия).

По итогам турнира места распределились следующим образом:

1. Первое место заняла команда «Black sea» (г. Краснодар).

2. Второе место досталось команде «Барс Ветераны» (г. Ростов-на-Дону).

В матче за третье место команда БК «Сухум Ветераны» одержала уверенную победу над командой «СМН» со счётом, обеспечившим преимущество в 30 очков.

Лучшим игроком команды БК «Сухум Ветераны» был признан Дмитрий Джинджолия.

Все участники, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными призами и сладкими подарками от партнёра мероприятия –

компании «Синабон».