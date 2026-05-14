ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК

Четверг, 14 мая 2026
НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На участие во втором конкурсе управленцев «Команда Абхазии» поступило более 600 заявок, что свидетельствует о доверии к инициативе. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

Как ранее заявила пресс-служба конкурса, регистрация участников будет продолжаться до 1 июля 2026 года. В июле и августе запланированы два этапа дистанционного тестирования, а финальные очные мероприятия состоятся в сентябре-октябре. Организатором конкурса является АНО «Команда Абхазии» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» в роли соорганизатора.

«Во втором сезоне «Команды Абхазии» мы изменили подход. Решили привлечь специалистов для решения конкретных задач в различных отраслях. С 4 мая по 10 мая поступило более 600 заявок. Это показатель того, насколько наши граждане доверяют конкурсу и готовы быть частью развития страны. Я благодарен всем, кто поверил в конкурс «Команда Абхазии». Наша цель – открыть потенциал каждого участника для блага страны», – добавил Гунба.

Согласно информации от организаторов, второй сезон отличается от первого, который был нацелен на общие поиски талантливых управленцев. Сейчас конкурс строится по отраслевой логике, с целью формирования кадрового резерва для реализации приоритетных направлений Государственной программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы:

– экономика;

– инфраструктура;

– туризм;

– здравоохранение;

– образование;

– социальная сфера и поддержка предпринимательства.

