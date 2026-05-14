ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТРОИЛ ПОДДЕРЖКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В 2026 ГОДУ

Новости Четверг, 14 мая 2026 14:14
Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Власти Абхазии существенно увеличили финансовую поддержку сельскому хозяйству, увеличив её объем более чем в три раза по сравнению с 2025 годом. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

«В прошлом году объемы поддержки сельской экономики составляли около 150 миллионов рублей. В текущем году мы повысили этот показатель до 500 миллионов рублей, что подчеркивает важность сельских территорий. Наша цель – поддержка сельхозпроизводителей, создание рабочих мест, развитие крестьянско-фермерских хозяйств», – заявил президент.

Гунба также подчеркнул, что активно реализуются инфраструктурные проекты в сельских районах. В этом году планируется открытие предприятия по переработке продукции сельского хозяйства.

«Крайне важно, чтобы фермеры могли успешно сбывать и реализовывать свою продукцию. Работа на земле требует значительных усилий, и отсутствие ощутимых финансовых результатов для поддержания семьи может лишить уверенности в успехе. Поэтому наша задача – реализовать комплексную программу, начиная с продажи сельхозпродукции и завершая её переработкой. Все это должно работать как единый механизм, который будет стимулировать как самих сельчан, так и производителей, и экономику в целом», – добавил президент.

« ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК »
