ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел рабочую встречу с председателем Госкомитета по языковой политике Гунда Квициния. Основной темой обсуждения стали вопросы популяризации абхазского языка и создания современных и доступных условий для его изучения, прежде всего среди молодежи.
В ходе встречи Гунда Квициния представила проекты, реализуемые комитетом в настоящее время. Среди них – бесплатные курсы абхазского языка, выпуск аудиокниг, разработка планшетов с обучающим контентом, создание мультфильмов, а также дубляж известных зарубежных фильмов на абхазский язык.
Таращ Хагба положительно оценил проводимую работу и отметил готовность Госкомитета по делам молодежи и спорта оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на сохранение и развитие родного языка.
«Проблематика абхазского языка сегодня стоит остро, и решать ее необходимо системно: через создание качественного контента, изучение истории на родном языке и разработку программ, интересных подрастающему поколению», – подчеркнул вице-премьер.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии. В ближайшее время планируется реализация совместных проектов, призванных сделать изучение абхазского языка более доступным, современным и востребованным среди молодежи.
Последнее от Super User
- КОМАНДА БК «СУХУМ ВЕТЕРАНЫ» ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ
- НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТРОИЛ ПОДДЕРЖКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В 2026 ГОДУ
- В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЮ ТЕХНОПАРКОВ