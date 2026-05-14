ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел рабочую встречу с председателем Госкомитета по языковой политике Гунда Квициния. Основной темой обсуждения стали вопросы популяризации абхазского языка и создания современных и доступных условий для его изучения, прежде всего среди молодежи.

В ходе встречи Гунда Квициния представила проекты, реализуемые комитетом в настоящее время. Среди них – бесплатные курсы абхазского языка, выпуск аудиокниг, разработка планшетов с обучающим контентом, создание мультфильмов, а также дубляж известных зарубежных фильмов на абхазский язык.

Таращ Хагба положительно оценил проводимую работу и отметил готовность Госкомитета по делам молодежи и спорта оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на сохранение и развитие родного языка.

«Проблематика абхазского языка сегодня стоит остро, и решать ее необходимо системно: через создание качественного контента, изучение истории на родном языке и разработку программ, интересных подрастающему поколению», – подчеркнул вице-премьер.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии. В ближайшее время планируется реализация совместных проектов, призванных сделать изучение абхазского языка более доступным, современным и востребованным среди молодежи.