В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Четверг, 14 мая 2026 13:59
В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьеры Джансух Нанба, Майя Цыбулевская, Роберт Киут, Вараздат Миносян, Таращ Хагба, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, члены Парламента и Правительства, ветераны, представители общественности возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Эшера.

Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.

В 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

В 1990 году избран председателем​ Верховного Совета Абхазской АССР, провозгласившего независимость Республики Абхазия.

В 1992 году назначен председателем Государственного комитета обороны и возглавляет национально-освободительную борьбу народа Абхазии против Грузии.

Владислав Ардзинба был президентом Абхазии с 1994 по 2004 год.

