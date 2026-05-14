В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьеры Джансух Нанба, Майя Цыбулевская, Роберт Киут, Вараздат Миносян, Таращ Хагба, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, члены Парламента и Правительства, ветераны, представители общественности возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Эшера.
Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.
В 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.
В 1990 году избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР, провозгласившего независимость Республики Абхазия.
В 1992 году назначен председателем Государственного комитета обороны и возглавляет национально-освободительную борьбу народа Абхазии против Грузии.
Владислав Ардзинба был президентом Абхазии с 1994 по 2004 год.
Последнее от Super User
- КОМАНДА БК «СУХУМ ВЕТЕРАНЫ» ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ
- НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ УЖЕ ПОДАНО 600 ЗАЯВОК
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТРОИЛ ПОДДЕРЖКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В 2026 ГОДУ
- ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
- СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЮ ТЕХНОПАРКОВ