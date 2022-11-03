ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме завершился Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти заслуженного тренера Абхазии Рубена Диленяна. В нем принимали участие около 50 спортсменов из городов и районов республики.

По итогам турнира среди мальчиков 8 лет и моложе первое место занял Омар Когония, вторым стал Володар Парамонов, третье место у Баграта Айба.