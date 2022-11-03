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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:28
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ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме завершился  Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти заслуженного тренера Абхазии Рубена Диленяна. В нем принимали участие около 50 спортсменов из городов и районов республики.

По итогам турнира среди мальчиков 8 лет и моложе первое место занял Омар Когония, вторым стал Володар Парамонов, третье место у Баграта Айба.

Среди девочек 8 лет и моложе первое место заняла Аниса Амичба, второе место заняла Амелия Адлейба, третьей стала Мира Родионова.

Среди мальчиков 9-10 лет первое место занял Александр Эшба, вторым стал Лука Шамба, третье место занял Нестор Чкотуа.

Среди девочек 9-10 лет первое место заняла София Тарба, второе место заняла Моника Мамедоглы, третье – Сана Чизмогуа.

Среди мальчиков до 13 лет первым стал Сабри Нанба, второе место занял Осман Джопуа, третье место занял Александр Эшба.

Среди девочек до 13 лет первое место заняла Ева Беденашвили, второе место заняла Даниела Гунба, третье место заняла Валерия Джинджолия.

Среди мальчиков до 15 лет первое место занял Сабри Нанба, второе – Марк Малышев, третье – Григорий Табарян.

Среди девочек до 15 лет первое место заняла Ева Беденашвили, второе место заняла Даниела Гунба, третье – Валерия Джинджолия.

Специальными призами «За волю к победу» были награждены: Миана Ашхаруа, София Чаабал, Лея Губаз, Влада Парамонова, Алия Цвинария и Геннадий Квачахия.

Главный судья турнира, судья 1 категории РТТ Саид Бебия.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация тенниса Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 22:31

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