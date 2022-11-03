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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК ПРОТИВ ЭКС-ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBF И WBA ДЖУЛИУСОМ ИНДОНГО

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:18
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ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК ПРОТИВ ЭКС-ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBF И WBA ДЖУЛИУСОМ ИНДОНГО

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба (9-0, КО 5) 19 ноября в Екатеринбурге проведет бой с бывшим обладателем поясов WBA и IBF в первом полусреднем весе Джулиусом Индонго (24-6, КО 13) из Намибии.

Боксеры встретятся на арене Академии единоборств РМК в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, Евразийского боксерского парламента, является обладателем «Интерконтинентального кубка». С начала профессиональной карьеры в 2019 году провел девять боев, во всех одержал победы.

Напомним, что Харитон свой предыдущий бой проводил в мае этого года, где он победил единогласным решением судей Авака Узляна и завоевал титул чемпиона ЕВР (Eurasian Boxing Parliament).

Джулиус Индонго известен по сенсационной победе в декабре 2016 года над Эдуардом Трояновским. В том поединке боксер из Намибии отобрал у россиянина пояс IBF. В следующем же бою он объединил титулы WBA и IBF в Великобритании, одолев Рики Бернса. А далее Индонго вышел на бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе против американца Теренса Кроуфорда. Но то противостояние закончилось победой Кроуфорда уже в третьем раунде – Индонго потерпел первое поражение в своей карьере. Последний свой поединок он провел в июле текущего года в Узбекистане, где потерпел поражение по очкам в бою с Мирзакамолом Нематовым.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 22:20

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