В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ «КУБОК ПОБЕДЫ»

На церемонии открытия с приветственной речью к участникам турнира обратились председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, заместитель министра физической культуры и спорта Кемеровской области Олег Бобченок, президент Национального олимпийского комитета РА Валерий Аршба, президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба и главный судья турнира, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, заслуженный тренер Республики Абхазия Ахиллес Маврофиди.

«Рад приветствовать всех у нас в Абхазии. От лица Госкомитета поздравляю вас с открытием десятого юбилейного Международного турнира, который посвящен памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Глядя на вас хочется жить и трудиться. Спасибо всем огромное за участие, особенная благодарность Ахиллесу Сократовичу. Желаю всем здоровья, добра и международных успехов», – сказал Джемал Губаз.

После завершения церемонии открытия Джемал Губаз поблагодарил абхазскую команду и вручил игрокам денежную премию.

В турнире принимают участие пять команд: «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо - Алтай» (Барнаул), «Монолит» (Казань), «Махачкала» (Махачкала) и «Апсны» (Абхазия).

Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини – поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.