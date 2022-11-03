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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ «КУБОК ПОБЕДЫ»

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:21
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ «КУБОК ПОБЕДЫ»

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась церемония открытия X юбилейного Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы», посвященного памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На церемонии открытия с приветственной речью к участникам турнира обратились председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, заместитель министра физической культуры и спорта Кемеровской области Олег Бобченок, президент Национального олимпийского комитета РА Валерий Аршба, президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба и главный судья турнира, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, заслуженный тренер Республики Абхазия Ахиллес Маврофиди.

«Рад приветствовать всех у нас в Абхазии. От лица Госкомитета поздравляю вас с открытием десятого юбилейного Международного турнира, который посвящен памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Глядя на вас хочется жить и трудиться. Спасибо всем огромное за участие, особенная благодарность Ахиллесу Сократовичу. Желаю всем здоровья, добра и международных успехов», – сказал Джемал Губаз.

После завершения церемонии открытия Джемал Губаз поблагодарил абхазскую команду и вручил игрокам денежную премию.

В турнире принимают участие пять команд: «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо - Алтай» (Барнаул), «Монолит» (Казань), «Махачкала» (Махачкала) и «Апсны» (Абхазия).

Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини – поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.

 

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 22:24

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