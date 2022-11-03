САМЕД БАБАЕВ И АРШАК КАРАКУЛЯН СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. С 1 по 4 ноября в г. Орле проходит первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ (версии ПК – полный контакт). В соревнованиях принимают участие более 1500 спортсменов из России, Турции, Греции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Армении, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

Сборную Республики Абхазия представляют 15 спортсменов из Сухума, Очамчыры и Агудзеры: 13 из них в возрасте 12-13, 14-15, 16-17 лет и двое – от 18 лет и старше.