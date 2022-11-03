САМЕД БАБАЕВ И АРШАК КАРАКУЛЯН СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ
Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. С 1 по 4 ноября в г. Орле проходит первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ (версии ПК – полный контакт). В соревнованиях принимают участие более 1500 спортсменов из России, Турции, Греции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Армении, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.
Сборную Республики Абхазия представляют 15 спортсменов из Сухума, Очамчыры и Агудзеры: 13 из них в возрасте 12-13, 14-15, 16-17 лет и двое – от 18 лет и старше.
2-го ноября прошло первенство мира, в котором приняли участие спортсмены в возрасте 12-13, 14-15, 16-17 лет. По итогам первенства два абхазских спортсмена заняли одно второе и одно третье места.
Второе место занял Самед Бабаев, бронзовым призером стал Аршак Каракулян.
Тренирует спортсменов президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.
Сборная команда Абхазии принимает участие в турнире при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту, Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, ДЮСШ Очамчырского района и Администрации Гулрыпшского района.
3 ноября состоится чемпионат мира, где Абхазию представят два спортсмена.