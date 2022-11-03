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Абхазия Информ

САМЕД БАБАЕВ И АРШАК КАРАКУЛЯН СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:25
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САМЕД БАБАЕВ И АРШАК КАРАКУЛЯН СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. С 1 по 4 ноября в г. Орле проходит первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ (версии ПК – полный контакт). В соревнованиях принимают участие более 1500 спортсменов из России, Турции, Греции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Армении, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

Сборную Республики Абхазия представляют 15 спортсменов из Сухума, Очамчыры и Агудзеры: 13 из них в возрасте 12-13, 14-15, 16-17 лет и двое – от 18 лет и старше.

2-го ноября прошло первенство мира, в котором приняли участие спортсмены в возрасте 12-13, 14-15, 16-17 лет. По итогам первенства два абхазских спортсмена заняли одно второе и одно третье места.

Второе место занял Самед Бабаев, бронзовым призером стал Аршак Каракулян.

Тренирует спортсменов президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.

Сборная команда Абхазии принимает участие в турнире при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту, Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, ДЮСШ Очамчырского района и Администрации Гулрыпшского района.

3 ноября состоится чемпионат мира, где Абхазию представят два спортсмена.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 22:28

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