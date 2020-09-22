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Абхазия Информ

В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГООТРАСЛИ

Новости Среда, 23 сентября 2020 17:06
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В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГООТРАСЛИ

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ.  В РУП «Черноморэнерго» прошло совещание с руководителями и главными инженерами городских и районных электрических сетей. В совещании приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Предпосылкой к встрече расширенным составом послужили последние решения правительства в области энергетики, состояние электросетей и обеспокоенность в обществе.

Встреча началась с информации вице-премьера о текущем положении дел в области энергетики.

Кристина Озган отметила, что фактический прирост потребления электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. Ранее принятое Постановление о запрете деятельности по добыче криптовалют не предусматривало действий и мер «до устранения условий ограниченности ресурсов», не определяло предел этих ресурсов и запрет на ввоз оборудования. Эта недоработка, по ее мнению, привела к тому, что только по официальным данным Государственного таможенного комитета с момента ввода запрета в республику было ввезено оборудование на сумму более 80 миллионов рублей.

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«Фактические потери РУП «Черноморэнерго» с момента введения запрета в 2018 году в расчете по тарифу 0,85 руб. за 1 кВт/ч составили порядка 360 млн рублей, а при расчете по установленному тарифу в размере 1,5 руб. сумма доходов госкомпании могла бы составить более 600 млн рублей», – уточнила Кристина Озган.

Она подчеркнула, что сейчас речь идет о первичном комплексе мер, который позволит начать регулировать процесс. Следующий этап – законопроект и возможность применения административного воздействия.

«Без жестких мер порядок не навести. Данный бизнес был вне рамок, но не без участия энергетиков», – заявила Кристина Озган.

Она подчеркнула, что ни один субъект предпринимательской деятельности не может подключиться к сетям без помощи энергетиков.

«Позиция правительства будет принципиальной и безусловной. Техническая информация из районов должна быть представлена в кратчайшие сроки. Механизм контроля регионов у центра есть», – отметила Кристина Озган.

Вице-премьер также проинформировала всех присутствующих о завершении технического аудита.

«Сейчас мы ожидаем официальное заключение российских коллег. Это позволит нам определить приоритетность первоочередных действий. Перед нами стоят две основные задачи: экономия электроэнергии и улучшение технического состояния. Сейчас потери электроэнергии составляют около 40%, и она просто уходит в землю. Такую роскошь мы себе позволять больше не можем», – сказала Кристина Озган.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 23 сентября 2020 17:22
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