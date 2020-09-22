КРИСТИНА ОЗГАН: НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РЕЧЬ ИДЕТ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ

«На данный момент речь идет о легализации их работы. До принятия постановления они действовали внеправовых рамках, поэтому собираться в какие-то ассоциации и инициировать какие-то вопросы, им наверное было не совсем уместно. Но мы готовы к взаимодействию.

Она отметила, что на сегодняшний день у участников этого вида деятельности нет сформированной коллективной позиции по своей работе, но правительство надеется, что в скором времени это произойдет и они станут участвовать во всех процессах, относящихся к разработке нормативных актов.

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала Постановление КМ по контролю за работой майнинговых ферм и установлению для них тарифов на электроэнергию.

Мы не претендуем исключительно на свои позиции и свое мнение, потому что считаем, что любой документ имеет право на развитие, на совершенствование и возможно, есть вещи которые, на первый взгляд, мы вроде бы и учли, но могут возникнуть вопросы, которые необходимо будет доработать. Поэтому еще раз подчеркну, что мы готовы к обсуждению, к совместной работе и взаимодействию в этом направлении.

Наша задача сохранить энергосистему, не оставить людей без электроэнергии, и полноценно получать доходы от этого вида деятельности. Это самая главная задача для государства и мы должны следовать этой цели», – подчеркнула Кристина Озган.

Что касается тарифов для майнеров, то, по словам вице-премьера, на сегодняшний день действует тарифная сетка, которая была сформирована в 2011 году.

«На данный момент в республике пока не существует методики расчёта тарифа за потребленную электроэнергию. Могу сразу сказать, что такой проект находится в стадии разработки.

Мы сейчас очень плотно взаимодействуем с «Черноморэнерго», формируем концепцию методологии расчёта тарифов за потребляемую электроэнергию. После определения формул мы будем понимать, что будет считаться обоснованным тарифом, а что может быть тарифом с учетом текущей ситуации в Абхазии.

При этом, мы хотим обратить внимание, что тариф для категории потребителей относящихся к деятельности к майнингу криптовалют не самый высокий.

Для населения он составляет 40 коп., для юридических лиц – 85 коп., для нерезидентов Абхазии – 1 руб. 10 коп.

Для того, чтобы вывести из тени и привести в правовое русло данный вид деятельности, мы в данный момент применили оптимальный тариф. Но, стоит отметить, что любой тариф имеет право на развитие, на увеличение и мы такую динамику будем выдерживать.

Насколько он краткосрочен или долгосрочен, я пока ответить не могу, потому что нам сначала необходимо проработать порядок формирования тарифной политики РА. Такой документ, безусловно, будет и мы намерены инициировать в правительство возможность определения концепции развития тарифной политики «Черноморэнерго», с целью восстановления финансового статуса РУП для покрытия расходов, связанных с техническим содержанием, эксплуатацией и облуживанием объектов энергосистемы Абхазии», – подчеркнула Кристина Озган.

В тоже время она отметила, что об уменьшении тарифов для майнинга речи идти не может. Он достаточно умерен, не является значительной нагрузкой и в ближайшее время меняться не будет.

Единственную страховку, которую Минэкономики заложило по объективной необходимости – это, на период перетока, тариф для этой категории потребителей, будет равен тарифу стоимости поставки электроэнергии.

По словам вице-премьера, этот тариф в разные годы был разный – от 2 рублей 15 коп. до 2 рублей 74 коп., максимально 2 рубля 90 коп. На период перетока, тариф будет применяться именно в этом размере. Майнеры должны будут либо платить такую стоимость, либо отключаться.

«То плачевное состояние, в котором мы сегодня находимся, не возникло потому, что майнеры потребляют энергию. Эта ситуация накапливалась годами и даже десятилетиями.

В послевоенный период в рамках оказания материально-технической и финансовой помощи со стороны Российской Федерации, в энергосистему Абхазии в разное время вкладывались средства от 1,5 до 1 млрд 700 рублей, но этого очень мало, по сравнению с тем, что требует наша энергосистема.

Для содержания ее в нормальном состоянии, для исключения вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, авариями на линиях и др. нам нужно в десятки раз больше. Эти цифры пугают, но это объективная реальность, с которой мы должны работать сегодня и обеспечивать людей электроэнергией», – констатировала Кристина Озган.