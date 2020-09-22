КРИСТИНА ОЗГАН: НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРИПТОФЕРМ ПРОВОДИЛОСЬ НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Она отметила, что на сегодняшний день у участников этого вида деятельности нет сформированной коллективной позиции по своей работе, но правительство надеется, что это произойдет в скором времени и они станут участвовать во всех процессах, относящихся к разработке нормативных актов.

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала Постановление КМ по контролю за работой майнинговых ферм и установлении для них тарифов на электроэнергию.

«На данный момент речь идет о легализации их работы. До принятия постановления они действовали внеправовых рамках, поэтому собираться в какие-то ассоциации и инициировать какие-то вопросы, им наверное было не совсем уместно. Но мы готовы к взаимодействую.

Мы не претендуем исключительно на свои позиции и свое мнение, потому что считаем, что любой документ имеет право на развитие, на совершенствование и возможно, есть вещи которые, на первый взгляд, мы вроде бы и учли, но могут возникнуть вопросы, которые необходимо будет доработать. Поэтому еще раз подчеркну, что мы готовы к обсуждению, к совместной работе и взаимодействию в этом направлении.

Наша задача сохранить энергосистему, не оставить людей без электроэнергии, и полноценно получать доходы от этого вида деятельности. Это самая главная задача для государства и мы должны следовать этой цели», – подчеркнула Кристина Озган.

Что касается тарифов, то, по словам вице-премьера, на сегодняшний день действует тарифная сетка, которая была сформирована в 2011 году.

«На данный момент в республике пока не существует методики расчёта тарифа за потребленную электроэнергию. Могу сразу сказать, что такой проект находится в стадии разработки.

Мы сейчас очень плотно взаимодействуем с «Черноморэнерго», формируем концепцию методологии расчёта тарифов за потребляемую электроэнергию. После определения формул мы будем понимать, что будет считаться обоснованным тарифом, а что может быть тарифом с учетом текущей ситуации в Абхазии.

При этом, мы хотим обратить внимание, что тариф для категории потребителей относящихся к деятельности к майнингу криптовалют не самый высокий.

Для населения он составляет 40 коп., для юридических лиц – 85 коп., для нерезидентов Абхазии – 1 руб. 10 коп.

Для того, чтобы вывести из тени и привести в правовое русло данный вид деятельности, мы в данный момент применили оптимальный тариф. Но, стоит отметить, что любой тариф имеет право на развитие, на увеличение и мы такую динамику будем выдерживать.

Насколько он краткосрочен или долгосрочен, я пока ответить не могу, потому что нам сначала необходимо проработать вообще порядок формирования тарифной политики РА. Такой документ, безусловно, будет и мы намерены инициировать в правительство возможность определения концепции развития тарифной политики «Черноморэнерго», с целью восстановления финансового статуса РУП для покрытия расходов, связанных с техническим содержанием, эксплуатацией и облуживанием объектов энергосистемы Абхазии», - подчеркнула Кристина Озган.

В тоже время она отметила, что об уменьшении тарифов для майнинга речи идти не может. Он достаточно умерен и не является значительной нагрузкой и в ближайшее время меняться не будет.

Единственную страховку, которую Минэкономики заложило по объективной необходимости – это, на период перетока, тариф для этой категории потребителей, будет равен тарифу стоимости поставки электроэнергии.

По словам вице-премьера, этот тариф в разные годы был разный – от 2рублей 15 коп. до 2 рублей 74 коп., максимально 2 рубля 90 коп. В таких пределах, на период перетока, тариф будет применяться именно в этом размере. Майнеры должны будут либо платить такую стоимость, либо отключаться.

«То плачевное состояние, в котором мы сегодня находимся, не возникло потому, что майнеры потребляют энергию. Эта ситуация накапливалась годами и даже десятилетиями.

В послевоенный период в рамках оказания материально-технической и финансовой помощи со стороны Российской Федерации, в энергосистему Абхазии в разное время вкладывались средства от 1,5 до 1 млрд 700 рублей, но этого очень мало, по сравнению с тем, что требует энергосистема РА.

Для содержания энергосистемы в нормальном состоянии, для исключения вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, авариями на линиях и др. нам нужно в десятки раз больше. Эти цифры пугают, но это объективная реальность, с которой мы должны работать сегодня и обеспечивать людей электроэнергией», - констатировала Кристина Озган.

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. В РУП «Черноморэнерго» прошло расширенное совещание по принятому Кабинетом министров постановлению способствующему взятию под контроль работу майнинговых ферм.

Принимавшая участие в совещании вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что добыча криптовалют хаотичным образом начала развиваться в Абхазии с 2016 года.

«Отсутствие регулирующих такую деятельность правовых норм привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузок на энергосистему, фактическое состояние которой находится на пределе своих возможностей. При этом, прирост объема потребляемой электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. В абсолютных показателях чистый прирост составил порядка 420 млн кВтч, при объеме полезного отпуска электроэнергии потребителям равного 1,7 млрд кВтч», – подчеркнула вице-премьер.

Кристина Озган напомнила, что в декабре 2018 года решением правительства был введен запрет на данный вид деятельности, хотя с правовой точки зрения любое ограничение деятельности должно носить исключительно законодательный характер.

«Ограничительная мера, введенная в 2018 году не носила однозначный характер и не предусматривала конкретных действий и мер ответственности. Фактически, правительство республики своим решением запретило майнинг криптовалют с формулировкой – «до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы». При этом не были даны поручение об определении предела этой ограниченности», – констатировала вице-премьер.

По ее мнению, предписания для «Черноморэнерго» по применению мер по ограничению поставок электроэнергии в адрес этой категории потребителей, не были четко определены, не был введен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

В итоге, на практике сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный и бесконтрольный рост этой категории потребителей.

Кристина Озган предоставила информацию Государственного таможенного комитета в этой сфере: за период с 2017 года в республику было ввезено оборудования для майнинга криптовалют на общую сумму свыше 80 млн руб. в том числе с января 2019 года, то есть после ввода запрета – на сумму в 66 млн руб.

«Говоря простым словами, в период запрета деятельности по майнингу криптовалют, в республику активным образом ввозилось оборудование. Более того, в связи с приведенными выше обстоятельствами, отсутствие мер по контролю и регулированию деятельности по добыче криптовалют привело к неконтролируемому росту дефицита электроэнергии и значительному выпадению сумм доходов. Фактические потери «Черномрэнерго» в виду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую этой категорией потребителей электроэнергию, в расчете на действующий тариф составили порядка 360 млн руб., а при установлении тарифа в размере 1,5 руб. сумма доходов составит свыше 600 млн рублей», – констатировала вице-премьер.

По ее мнению, произошел перекос в финансовой отчетности «Черномрэнерго». В виду отсутствия платежей от деятельности майнинга криптовалют, объем дебиторской задолженности значительно вырос, так как расчет поступлений должен вестись от количества отпущенной потребителям электроэнергии и, соответственно, этот объем был отфиксирован в отчетности, как отсутствие оплаты населением. Отсюда значительное падение показателя, собираемость которого и так находится на очень низком уровне.

«Для ясности хочу привести следующие цифры: общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию, накопившаяся за весь послевоенный период составляет 1,8 млрд руб., в том числе за 2017 – 2020 гг. – 866 млн руб. При этом 92% задолженности за потребленную электроэнергию за последние три года приходится на физические лица. Мне кажется это более чем убедительные данные», – считает Кристина Озган.

Она напомнила, что за РУП «Черноморэнерго» числится значительная задолженность по налоговым платежам и отчислением во внебюджетные социальные фонды. Общая сумма задолженности, накопившаяся за 28 лет составляет 223 млн руб., в том числе за период 2017 – 2020 гг. – 120 млн руб.

Кристина Озган отметила, что принятое правительством решение направлено на упорядочение деятельности по добыче криптовалют и регламентирует введение временных, до принятия соответствующего законодательства, правил осуществления этой деятельности.

В качестве обязательных условий осуществления данного вида деятельности предусматривается следующее:

– осуществление деятельности исключительно субъектами предпринимательской деятельности, зарегистрированными в установленном законодательством Республики Абхазия;

– предоставление сведений об используемом оборудовании;

– получение технических условий для присоединения к сетям единого оператора передающих и распределительных сетей;

– оплату за потребляемую электроэнергию согласно сведениям автоматизированных приборов учета потребления электроэнергии.

Вице-премьер сообщила, что в связи с существующей кризисной ситуацией в электроэнергетической системе, связанной с инфраструктурными ограничениями и дефицитом энергетических мощностей, постановлением предусмотрены следующие механизмы регулирования:

– наделение Кабинета Министров Республики Абхазия полномочиями в части введения временных запретов на потребление электроэнергии поставляемой единым оператором передающих и распределительных сетей в целях осуществления деятельности по добыче криптовалют в периоды осуществления перетока электроэнергии;

– введение в отношении деятельности по добыче криптовалют, на период осуществления перетока электроэнергии из других стран, тарифа равного средней стоимости осуществления перетока за 3 года, предшествующие году утверждения тарифа, и не более 2,9 руб. за 1 кВтч.

Что касается вопроса дефицита электроэнергии, веерных отключений и перетока, Кристина Озган сообщила, что за последние пять лет в целях ликвидации энергодефицита Республики Абхазия в зимний период осуществлялся переток электроэнергии в том числе:

– в 2016 г. объем перетока составил 108,32 кВтч на сумму 221,81 млн руб. из расчета тарифа 2,05 руб.;

– в 2017 г. объем перетока составил 195,8 кВтч на сумму 550,0 млн руб. из расчета 2,81 руб.;

– в 2019 г. объем перетока составил 69,491 кВтч на сумму 190,0 млн руб. из расчета 2,73 руб.;

– в 2020 году 198,3 кВтч на сумму 619 млн руб. – в настоящее время эта задолженность не погашена.

Вице-премьер напомнила, что в 2021 году ожидается остановка ИнгурГЭС связанная с необходимостью проведения капитального ремонта деривационного тоннеля. Суммарный дефицит электроэнергии исходя из мощности потребления в цифрах 2019 года составит порядка 700 млн руб.

Вернувшись в вопросу деятельности криптоферм, Кристина Озган констатировала, что их незаконное подключение проводилось не без участия энергетиков. Она так же уверена, что сотрудники РЭС, по нагрузкам на линиях, хорошо знают, где находятся криптофермы.

«Сегодня уже нет смысла привлекать кого-то к ответственности, но впредь мы рассчитываем на то, что такие действия проводиться не будут. Вы все опытные сотрудники в своей сфере и должны оправдать доверие руководства страны. В процессе выявления нелегальных криптоферм все зависит от вас, как и работа по обеспечению населения Абхазии электроэнергией», – подчеркнула вице-премьер.

Глава «Черноморэнерго» Михаил Логуа отметил, что нынешняя ситуация в отрасли – это последствия всех имеющихся в энергетике проблем.

«Есть поддержка со стороны руководства государства, Министерства экономики, но без жестких мер, без наведения порядка на каждом участке нам не обойтись», – считает Логуа.

Он призвал владельцев криптоферм к легализации их бизнеса.

«По сути, нам не нужна информация от районных электросетей. Мы видим нагрузку на линиях непосредственно на аналоговом цифровом диспетчерском щите, установленном в здании администрации «Черноморэнерго». Мы будем принимать жесткие меры по выявлению майнинговых ферм», – предупредил Логуа.

Главный инженер «Черноморэнерго» Темур Кация признал, что подключение майнинговых ферм не обошлось без энергетиков. Он сообщил, что сотрудники РУП сегодня ведут работу по выявлению особо крупных криптоферм.

«У нас есть списки подстанций, где наблюдается серьезная нагрузка на трансформаторы и линии и мы будем их отключать. Баслахуа – это только один фидер, где уже выявили криптофермы, причем о них сообщили именно сотрудники РЭС», – сказал Кация.

Главный инженер РУП так же сообщил, что в случае открытия такого предприятия, гражданам необходимо получить специальное разрешение.

«Если есть возможности на этом участке и с учетом зимних нагрузок, мы будем давать «добро» на легализацию работы криптоферм. Но все должны понимать, что даже если трансформатор имеет запас мощности, а сама линия в плохом состоянии, это не означает, что фермы могут там работать. Мы будем просчитывать всю цепочку», – заявил Кация.

Кристина Озган так же поинтересовалась: как собираются в «Черноморэнерго» контролировать потребление электроэнергии.

Она напомнила, что в 2011 году в республике была начата работа по установлению индивидуальных электросчётчиков. За 4 года было установлено 18 тысяч таких приборов, в том числе и всем юридическим лицам. И тогда собираемость за потреблению электроэнергии выросла на 100%. Тогда же началось подключение частников, но, к сожалению, эта работа была прекращена.

Первый заместитель генерального директора "Черноморэнерго" Зураб Багапш сообщил, что в планах РУП вернуться к установке таких счетчиков. Часть средств от оплаты за пользование электроэнергией от майнинговых ферм, пойдет на закуп такого оборудования. Ведутся переговоры с российскими коллегами по поводу приобретения более современных средств учета электроэнергии.

Кристина Озган напомнила о недавно проведенном российскими коллегами аудите энергетической системы Абхазии и, по ее словам, в ближайшее время будут получены рекомендации по очередности восстановления энергоотрасли республики. Одновременно будет обсуждаться вопрос согласования технической схемы поставки электроэнергии на период остановки ИнгурГЭС.

Она так же обратила внимание руководства «Черноморэнерго» на необходимость своевременного и предметного информирования население республики о работе РУП, в том числе и по предстоящим веерным отключениям.

«Веерные отключения – это не новость для Абхазии. На то всегда имелись объективные причины. Веерные отключения – это не только экономия электроэнергии, но и улучшение состояния энергосистемы. Сегодня, при нормативе в 17%, мы теряем до 40% вырабатываемой электроэнергии – это тоже большие проблемы, которые мы намерены решать», – констатировала Кристина Озган.

Пользуясь случаем – присутствием журналистов, Михаил Логуа призвал население Абхазии не реагировать на провокационные вбросы информации в соцсетях.

«Мы будет заблаговременно оповещать население о предстоящих отключениях и рассказывать о проводимой нами работе на сайте РУП «Черноморэнерго». Поэтому прошу всех пользоваться только достоверными источниками информации», – подчеркнул Логуа.