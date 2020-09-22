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Абхазия Информ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТПП ПЯТИГОРСКА

Новости Среда, 23 сентября 2020 18:03
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТПП ПЯТИГОРСКА

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл встречу с представителями бизнеса Ставропольского края, а также с председателем Пятигорской Торгово-промышленной палаты Ларисой Карташовой.


Гостей сопровождали президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава и торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.


Участники встречи проинформировали первого вице-премьера о целях визита, подвели итоги трёхдневной поездки по Абхазии и рассказали о намеченных планах.

Они сообщили, что в составе делегации помимо представителей ТПП Пятигорска также представители агропромышленного бизнеса региона, сферы сельского хозяйства и туристической индустрии.


В рамках рабочего визита делегатам удалось осмотреть ряд объектов в районах Абхазии, познакомиться с потребностями предприятий, познакомиться с руководителями организаций, наметить план сотрудничества.


Согласно информации с совещания, по результатам встреч определены точки экономического взаимодействия между республикой и Ставропольским краем. Запланирована совместная организация перевозки переработанных плодоовощей и фруктов из Абхазии для дальнейшей фасовки на консервных заводах региона и последующего сбыта на российских рынках.


Кроме того, представителями ТПП Пятигорска будет оказана помощь в организации сбыта абхазского мёда на европейские рынки, а также в предварительном получении сертификационной документации пчелопродукта.


По сообщению участников встречи, стороны также наметили сотрудничество в сфере туризма: представители туристических санаторных объектов готовы оказывать владельцам объектов размещения Абхазии консультативную и организационную помощь для расширения спектра предлагаемых медицинских и профилактических услуг, переняв опыт санаторием Кавказских минеральных вод.


Беслан Джопуа поблагодарил участников встречи за работу, выразил готовность оказывать поддержку на всех этапах реализации планов и будущих соглашений.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 23 сентября 2020 18:12

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