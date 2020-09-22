КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 1100 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 62 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 91 человек, из них 89 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 33, выписано 19 пациентов.
23 сентября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент 1959 года рождения, поступивший на автомобиле скорой помощи в реанимационное отделение Республиканской больницы поздним вечером 19 сентября в крайне тяжелом состоянии с выраженными признаками дыхательной недостаточности.
При обследовании была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым поражением легких. Утром 20 сентября пациент был транспортирован в Гудаутский госпиталь, где, несмотря на интенсивную терапию и подключение к ИВЛ, 23 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания, до вызова бригады скорой он несколько дней лечился на дому.
Это восьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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На сегодня в Абхазии зарегистрировано 1116 человек с коронавирусной инфекцией.
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