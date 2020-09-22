 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
сентября 22 2020

В ЕВРОПЕ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА. ГЛАВНОЕ О ПАНДЕМИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

22 сентября 2020. ТАСС. Во многих странах число новых случаев заражения SARS-CoV-2 растет, обновляя даже…
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
сентября 21 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
ГРЕЦИЯ РАЗРЕШИЛА ВЪЕЗД ДО 500 РОССИЯН В НЕДЕЛЮ С 7 СЕНТЯБРЯ
сентября 02 2020
ГРЕЦИЯ РАЗРЕШИЛА ВЪЕЗД ДО 500 РОССИЯН В НЕДЕЛЮ С 7 СЕНТЯБРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 1100 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 23 сентября 2020 18:43
Оцените материал
(0 голосов)
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 1100 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 62 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 91 человек, из них 89 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 33, выписано 19 пациентов. 

23 сентября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент 1959 года рождения, поступивший на автомобиле скорой помощи в реанимационное отделение Республиканской больницы поздним вечером 19 сентября в крайне тяжелом состоянии с выраженными признаками дыхательной недостаточности.

При обследовании была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым поражением легких. Утром 20 сентября пациент был транспортирован в Гудаутский госпиталь, где, несмотря на интенсивную терапию и подключение к ИВЛ, 23 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания, до вызова бригады скорой он несколько дней лечился на дому.    

Это восьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

***

На сегодня в Абхазии зарегистрировано 1116 человек с коронавирусной инфекцией. 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 23 сентября 2020 19:00
Теги

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТПП ПЯТИГОРСКА ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ВЛАДИСЛАВА ГРИБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.