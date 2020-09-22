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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ВЛАДИСЛАВА ГРИБА

Новости Среда, 23 сентября 2020 19:08
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ВЛАДИСЛАВА ГРИБА

Сухум. 23 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял известного российского общественного деятеля, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России, заместителя секретаря Общественной палаты РФ, заведующего кафедрой МГИМО Владислава Гриба.

В. Гриб поблагодарил президента   за приём и подчеркнул своё тёплое отношение к Абхазии и к её народу.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты и перспективы абхазо-российского сотрудничества в разных сферах.

Владислав Гриб высказал намерение оказать максимальное содействие  в законодательной, правоприменительной, научной, общественной деятельности Республики Абхазия.

«Сфера моей деятельности широка, и я могу быть полезен», – сказал он.

Профессор пригласил президента Абхазии выступить   перед студентами МГИМО. Аслан Бжания принял данное приглашение.

«Кроме того, я готов по вашей рекомендации  принять на учебу на бесплатной основе  в Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова трех-четырех студентов из Абхазии», - сообщил профессор.

«Мы обязательно воспользуемся такой возможностью. В Абхазии ценят помощь России. Нам во многих отраслях нужны высококвалифицированные специалисты. Спасибо Вам большое», сказал глава государства.

Во встрече принял участие министр туризма Теймураз Хишба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 23 сентября 2020 19:12

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