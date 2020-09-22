ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ВЛАДИСЛАВА ГРИБА

В. Гриб поблагодарил президента за приём и подчеркнул своё тёплое отношение к Абхазии и к её народу.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты и перспективы абхазо-российского сотрудничества в разных сферах.

Владислав Гриб высказал намерение оказать максимальное содействие в законодательной, правоприменительной, научной, общественной деятельности Республики Абхазия.

«Сфера моей деятельности широка, и я могу быть полезен», – сказал он.

Профессор пригласил президента Абхазии выступить перед студентами МГИМО. Аслан Бжания принял данное приглашение.

«Кроме того, я готов по вашей рекомендации принять на учебу на бесплатной основе в Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова трех-четырех студентов из Абхазии», - сообщил профессор.

«Мы обязательно воспользуемся такой возможностью. В Абхазии ценят помощь России. Нам во многих отраслях нужны высококвалифицированные специалисты. Спасибо Вам большое», – сказал глава государства.

Во встрече принял участие министр туризма Теймураз Хишба.

Об этом сообщает сайт главы государства.