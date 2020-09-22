АНАСТАСИЯ МУХОРИНА НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

После рождения Настя росла и развивалась как все дети, но порой внезапно начинала задыхаться и закатывать глаза, при малейшей нагрузке родители наблюдали одышку.

Еще в далёком 2014 году, когда многие жители нашей страны и не знали о существовании такого диагноза как «Тетрада Фалло», она уже вела с ним неравную борьбу.

Семнадцатилетняя Анастасия Мухорина с диагнозом Тетрада Фалло – сложнейшая форма врождённого порока сердца – нуждается в помощи!

В возрасте трёх лет, Насте была проведена первая в ее жизни операция, после которой была выявлена сердечная недостаточность, и девочка долгое время пробыла в стационаре.

В 10 лет, когда девочке нужно было ходить в школу, узнавать что-то новое на уроках, заводить друзей и играть во дворе, Настя только мечтала об этом, потому что ей предстояла вторая операция на сердечко.

Во время операции, которая была проведена в Московском Центре Сердечно-Сосудистой Хирургии им. Бакулева, произвели коррекцию порока с использованием экстракардинального кондуита «Cantegra».

Сейчас болезнь Насти вновь напомнила о себе самым худшим образом.

В настоящее время срок имплантированного протеза, который был установлен в ходе очередной операции, истек, появились признаки его дисфункции и связанной с ней недостаточностью правого желудочка.

Насте необходима срочная операция по репротезированию ЛА, клапаносодержащим кондуитом «Contegra» в условиях искусственного кровообращения.

Такую операцию проведут в Научно-Исследовательском Институте Кардиологии (Томск), где уже ожидают нашу подопечную.

Стоимость операции – 943 190 рублей.

Дорогие наши благотворители, медлить нельзя. Давайте все вместе вновь сплотимся ради спасения жизни этой девушки.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии: услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!

Абоненты А-Мобаил и Аквафон могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России/за рубежом: Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах:

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Алина Анатольевна).



Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM; BITCOIN; DASH на сайте abkhazia.foundation





