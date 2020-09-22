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Абхазия Информ

26-27 СЕНТЯБРЯ В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2020»

Новости Четверг, 24 сентября 2020 14:46
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26-27 СЕНТЯБРЯ В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА – 2020»

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. XIX международный теннисный турнир «Большая абхазская шляпа – 2020» имени С.В. Багапша традиционно пройдет в Гагре 26-27 сентября накануне Дня независимости Республики Абхазия. Матчи состоятся на кортах принца Ольденбургского в городском парке, в Гагре. Открытие - 26 сентября в 10:30.

Организаторы турнира: теннисный клуб «Большая Шляпа», теннисный клуб космонавтов им. Ю.А. Гагарина, теннисный клуб ветеранов внешней разведки и Институт стран СНГ при поддержке президента Абхазии А. Г. Бжания, ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и ООО «Сервис Фуд».

История любительского теннисного турнира началась в 2001 году, когда Республика Абхазия была всё еще непризнанным государством. Константин Затулин, «посол Доброй теннисной воли» в номинации Федерации тенниса России, объединил уважаемых в России людей, – политиков и общественных деятелей, журналистов, артистов, военных и летчиков космонавтов, – с тем, чтобы своим активным присутствием в Абхазии проявить к ней сочувствие и подтолкнуть к полноценному и полномасштабному признанию права абхазского народа и Республики Абхазия на самостоятельный путь развития.

С тех пор турнир проходит ежегодно. Было только одно исключение: в сентябре 2004 года турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

X юбилейный теннисный турнир в 2011 году был посвящен памяти президента Абхазии Сергея Багапша, который относился к играм «Большой Абхазской Шляпы» с особой теплотой и вниманием. С этого года турнир стал носить его имя.

В 2019 году турнир был посвящен 25-летию миротворческой операции России в зоне конфликта Абхазия-Грузия.

«Любящий Абхазию на самом деле никогда не проигрывает. Я горд тем, что «Большая Абхазская Шляпа» стала явлением в жизни республики, непременной страницей отношений России с Абхазией. «Две страны, – один народ», – постоянный девиз турнира, говорит о целях его организаторов и хозяев: крепить дружбу и взаимопонимание между нашими людьми», – говорит организатор турнира «Большая абхазская шляпа» К.Затулин.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 сентября 2020 14:58

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