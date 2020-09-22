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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ НАБЛЮДАЛ ЗА МАНЕВРАМИ В РАМКАХ УЧЕНИЙ «КАВКАЗ-2020» НА ПОЛИГОНЕ ЦАБАЛ

Новости Четверг, 24 сентября 2020 15:39
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АСЛАН БЖАНИЯ НАБЛЮДАЛ ЗА МАНЕВРАМИ В РАМКАХ УЧЕНИЙ «КАВКАЗ-2020» НА ПОЛИГОНЕ ЦАБАЛ

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где прошли маневры в рамках учений «Кавказ -2020».

На полигоне военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Министерства обороны, МЧС и СГБ Республики Абхазия провели сегодня первую фазу совместного стратегического командно-штабного учения.

За маневрами наблюдали лично Аслан Бжания, первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба, командир военной базы ЮВО в Абхазии Олег Сеньков и генералитет совместной группировки вооруженных сил двух стран.

По сценарию учений совместные силы мотострелковых, артиллерийских, ракетно- зенитных и подразделений ПВО обнаружили и провели тотальное уничтожение массированным огнем террористических групп и незаконных вооруженных формирований на горных склонах Кавказского хребта. Действия проходили на земле и в небе, при поддержке сил авиации ЮВО и Республики Абхазия в составе разведывательно-ударных вертолетов КА-52 «Аллигатор», МИ-24, МИ-8 и МИ-8 АМТШ «Терминатор» с аэромобильными группами на борту. 

Военнослужащие продемонстрировали Аслану Бжания новейшие формы тактического военного искусства с использованием опыта участия в современных вооруженных конфликтах. Главнокомандующий ВС РА  остался доволен совместными маневрами.

Учения проходят с 21 по 26 сентября. В них принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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