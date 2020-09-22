ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 61 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 33, выписано 9 пациентов.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 21 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

На сегодня в Абхазии 1177 заболевших коронавирусной инфекцией.