ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 61 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 33, выписано 9 пациентов.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 21 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
На сегодня в Абхазии 1177 заболевших коронавирусной инфекцией.
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