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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ КПП "ПСОУ"

Новости Четверг, 24 сентября 2020 18:19
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ КПП &quot;ПСОУ&quot;

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с членами правительства и представителями профильных ведомств по вопросам организации передвижения грузов и товаров через контрольно-пропускной пункт «Псоу» (в том числе сельхозпродукции).

На встрече присутствовали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов, председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, заместитель председателя Службы государственной безопасности Рустам Латипов, заместитель председателя Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Эраст Агумава, начальник Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа,  начальник отдела внешнего карантина Государственной инспекции по карантину растений Руслан Смыр.

Участники совещания проинформировали премьера о работе профильных служб, представленных на границе, их функциональных обязанностях и др.

Александр Анкваб обратил внимание на то, что необходимо в кратчайшие сроки провести анализ правовых основ деятельности ведомств, проанализировать актуальность нормативной базы, определить в каком виде должна осуществляться их деятельность по выдаче сертификационной и разрешительной документации на перемещение грузов, внести предложения по изменению условий выдачи разрешительной документации участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе определить объективность формирования тарифов и стоимости оформления грузов, способов изымания оплаты и др.

«Наша задача убедиться в правомерности действий осуществляемых ведомствами на границе, оптимизировать и облегчить процесс, чтобы не причинять неудобств предпринимателям и особенно сельхозпроизводителям. Сделать так, чтобы им было выгодно реализовывать свою продукцию», – подытожил премьер-министр.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 24 сентября 2020 18:28

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