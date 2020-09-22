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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ СОЗДАН ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19

Новости Четверг, 24 сентября 2020 18:51
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В СТОЛИЦЕ СОЗДАН ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер по профилактике и контролю распространения COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О создании городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Беслан Эшба утвердил состав штаба. Городской оперативный штаб будет возглавлять глава Администрации Сухума.

Заместителем председателя штаба назначена и. о. начальника Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.

Членами городского штаба являются: главный врач скорой помощи Сухума  Аслан Джопуа, главный врач Сухумской городской поликлиники Лиана Ампар, главный врач поликлиники №3 (Синоп) Галина Горбунова, главный врач Сухумской инфекционной больницы Мадина Бутба, главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба, главный врач СЭС Администрации Сухума Алла Беляева, терапевт поликлиники №3 (Синоп) Аэлита Шакая, специалист по вопросам лабораторной диагностики Алиса Матуа.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

 

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