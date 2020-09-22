В СТОЛИЦЕ СОЗДАН ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер по профилактике и контролю распространения COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О создании городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Беслан Эшба утвердил состав штаба. Городской оперативный штаб будет возглавлять глава Администрации Сухума.