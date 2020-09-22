ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ ПООБЩАЛИСЬ НА ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

В ней также участвовали представители городов Эссен (Германия), Цзинань (Китай), Хэфэй (Китай), Сувон (Республика Корея), Нови Сад (Сербия), Тампере (Финляндия), Дьёр (Венгрия), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция).

По словам и. о. главы города Юрия Шалабаева, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Нижний Новгород развивает партнёрские связи с зарубежными городами. В частности, планируется создать институт послов Нижнего Новгорода в городах-побратимах.

Кроме того, ежегодно в Нижнем Новгороде предложено проводить День городов-побратимов. Среди гостей из нескольких десятков стран, которые приняли участие в культурной программе юбилейных торжеств, были представители Абхазии. Они поехали в Нижний Новгород при содействии Администрации Сухума.

В этом году в экспозиции на территории Нижегородской ярмарки приняли участие 248 индивидуальных мастеров и предприятий народных художественных промыслов, сообщается на сайте Нижегородской ярмарки. В программу фестиваля народных художественных промыслов вошли ярмарка мастеров, традиционный творческий конкурс и онлайн мастер-классы.

Творческий конкурс «Секреты мастеров» прошел в трех номинациях: «Туристический сувенир «Нижний Новгород», «Ремесло в интерьере» и «Любимая игрушка». В номинации «Ремесло в интерьере» в категории «Молодые дарования» второе и третье места заняли работы Валерии Кетия «Под дождем» и «Портрет девушки».

Всего на конкурс было представлено более 250 работ. Из-за ограничений, связанных с пандемией часть мероприятий, например, мастер-классы, прошли в онлайн-формате. Их записали восемь нижегородцев, Марайле Ляйе из Германии и Елена Астапенко из Абхазии (мастер-класс Е. Астапенко можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=LQkckJ_2VmQ#action=share

Также в фестивале художественных промыслов приняли участие Светлана Новикова из Сухума и Екатерина Зарникова. Сухум и Нижний Новгород заключили соглашения об установлении побратимских отношений 19 декабря 2011 года.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.