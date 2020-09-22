ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИУРОЧЕННЫЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня на заседании Парламента Абхазии депутаты обратился к президенту с просьбой отменить массовые мероприятия приуроченные к Дню Победы и Независимости Республики Абхазия.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса СОVID-19 и в целях уменьшения риска распространения инфекции, обращаемся к вам с просьбой об отмене всех запланированных массовых мероприятий, приуроченных к 27-ой годовщине Дня Победы и независимости», – зачитал документ председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Ранее с таким же обращением к президенту выступили представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».