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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИУРОЧЕННЫЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 24 сентября 2020 19:01
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Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня на заседании Парламента Абхазии депутаты обратился к президенту с просьбой отменить массовые мероприятия приуроченные к Дню Победы и Независимости Республики Абхазия.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса СОVID-19 и в целях уменьшения риска распространения инфекции, обращаемся к вам с просьбой об отмене всех запланированных массовых мероприятий, приуроченных к 27-ой годовщине Дня Победы и независимости», – зачитал документ председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности  Илья Гуния.

Ранее с таким же обращением к президенту выступили представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».

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