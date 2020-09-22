ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Новости Четверг, 24 сентября 2020 19:06
Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты продлили полномочия органов местного самоуправления до 11 апреля 2021 года.
Такое решение обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Ранее Указом президента Аслана Бжания выборы были назначены на 1 ноября 2020 года.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
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