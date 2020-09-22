ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты продлили полномочия органов местного самоуправления до 11 апреля 2021 года.

Такое решение обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и осложнением эпидемиологической ситуации в республике.

Ранее Указом президента Аслана Бжания выборы были назначены на 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.