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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Новости Четверг, 24 сентября 2020 19:06
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Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты продлили полномочия органов местного самоуправления до 11 апреля 2021 года.

Такое решение обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и осложнением  эпидемиологической ситуации в республике.

Ранее Указом президента Аслана Бжания выборы были назначены на 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

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