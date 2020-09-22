ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА АМНИСТИЮ

Сухум. 24 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня на сессии Парламента председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба представил проекты п остановлений «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» и «О порядке применения постановления Парламента «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года».

Депутаты предлагали в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и Независимости, осуществить амнистию всех лиц, осуждённых на срок до 3 лет включительно, также осуждённых на срок до 5 лет – лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов –участников операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году; женщин; впервые привлеченных к уголовной ответственности; лиц, совершивших преступления по неосторожности; женщин имеющих несовершеннолетних детей и или детей инвалидов, а также беременных женщин и др.

Генеральный прокурор Адгур Агрба выступил против амнистии, тем более что 27 лет со дня окончания войны – это не юбилейная дата.

«Мы ведем серьезную борьбу с преступностью. На многих площадках озвучивается, что нужно бороться с преступностью. Есть осуждённые, которые совершили убийства и похищения людей, если будет амнистия, не факт, что они не предоставят документы об участии в освобождении Кодорского ущелья. Мы считаем нецелесообразным принимать этот документ», – сказал Агрба.

Тем не менее, депутаты большинством голосов приняли оба постановления.



