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Абхазия Информ

ПОХИЩЕННЫЙ ДЖЕМАЛИ СОСЕЛИЯ ОСВОБОЖДЕН

Новости Пятница, 25 сентября 2020 12:18
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ПОХИЩЕННЫЙ ДЖЕМАЛИ СОСЕЛИЯ ОСВОБОЖДЕН

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту похищения гражданина Соселия Джемали Давидовича, сотрудниками оперативных подразделений МВД и СГБ РА, по подозрению в причастности к совершению данного преступления, задержаны и допрошены ряд лиц. В результате дальнейших мероприятий в отношении задержанных, вечером 23 сентября потерпевший был освобожден на территории Грузии.

В настоящее время гражданин Соселия находится в Абхазии, его безопасности и здоровью ничего не угрожает. Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.

Как ранее сообщалось, преступление имело место 5 сентября 2020 года в с. Речх Ткуарчалского района, когда группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на собственном автомобиле уроженца данного села Соселия Джемали, и совместно выехали в направлении с. Аберкыт Галского района.

Впоследствии насильственным способом переправив потерпевшего через государственную границу по р. Ингур.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 сентября 2020 12:21

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