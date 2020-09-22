ПОХИЩЕННЫЙ ДЖЕМАЛИ СОСЕЛИЯ ОСВОБОЖДЕН
Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту похищения гражданина Соселия Джемали Давидовича, сотрудниками оперативных подразделений МВД и СГБ РА, по подозрению в причастности к совершению данного преступления, задержаны и допрошены ряд лиц. В результате дальнейших мероприятий в отношении задержанных, вечером 23 сентября потерпевший был освобожден на территории Грузии.
В настоящее время гражданин Соселия находится в Абхазии, его безопасности и здоровью ничего не угрожает. Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.
Как ранее сообщалось, преступление имело место 5 сентября 2020 года в с. Речх Ткуарчалского района, когда группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на собственном автомобиле уроженца данного села Соселия Джемали, и совместно выехали в направлении с. Аберкыт Галского района.
Впоследствии насильственным способом переправив потерпевшего через государственную границу по р. Ингур.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
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